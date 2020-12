EC Red Bull Salzburg muss coronabedingt pausieren

Nach mehreren Coronafällen bei den Eisbullen ist der Verein derzeit nicht spielfähig. Das hat Auswirkungen im Spielplan.

Die kommenden Heimpartien gegen Dornbirn (Dienstag) und Innsbruck (Mittwoch) wurden Dienstagvormittag von den Verantwortlichen der Liga abgesagt. Es war ein Schritt, der nachvollziehbar war: Eine Kommission der heimischen Eishockeyliga ICE hat am Dienstagvormittag die beiden anstehenden Partien von EC Red Bull Salzburg gegen Dornbirn (Dienstag) und gegen Innsbruck (Mittwoch) coronabedingt abgesagt.

Noch Montagabend wurde aus dem Umfeld des Clubs bekannt, dass es bei den jüngsten Coronatests mehrere positive Fälle in der Mannschaft von Chefcoach Matt McIlvane gegeben hat. Der Verein sei damit nicht spielfähig und man habe deshalb die Verantwortlichen der Liga am Montagabend informiert. Wie es nun mit dem Spielplan für die Salzburger weitergeht, ist noch unklar. Ob die Partie der Salzburger am Freitag beim VSV stattfinden kann, wurde von der Liga noch nicht kommuniziert.

Quelle: SN