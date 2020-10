Das erste Saisonduell RB Salzburg gegen KAC ist auch ein Schaulaufen der Talente.

Wenn sich die Wege des KAC und von Red Bull Salzburg in der Eishockey-Liga gekreuzt haben (was bisher 138 Mal der Fall war und 76:62 Siege für Salzburg brachte), dann sind regelmäßig die Funken geflogen - irgendwie auch verständlich beim Duell des Rekordmeisters (31 Titel) aus Klagenfurt gegen den frechen Neuling. Und so wäre es recht einfach, die Geschichte des ewigen Duells zwischen Klagenfurt und Salzburg am kommenden Sonntag (Volksgarten, 16.30/der kostenfreie Livestream auf der Homepage wird von Matthias Trattnig kommentiert) in der Art fortzuschreiben.

Aber: Mittlerweile marschieren die feindlichen Brüder fast im Gleichklang und dieser Weg hat nicht erst seit der Coronapandemie begonnen. Beide setzen in dem Jahr mehr denn je auf (junge) Österreicher. Dafür mussten nicht nur zahlreiche Legionäre bei beiden Teams gehen, sondern auch jeweils ein hochverdienter Österreicher: Patrick Harand war seit 2012 beim KAC tätig, Michael Schiechl ein Urgestein bei Red Bull Salzburg, beiden wurde im Sommer nicht mehr verlängert, um Jüngeren Eiszeit zu geben.

Auch auf dem derzeit übervollen Spielermarkt hielten sich beide Teams auffallend zurück. "Was bringt mir jetzt ein Topspieler aus der NHL, wenn er mit spätestens Dezember wieder zurückkehren muss? Da gebe ich gleich jetzt dem Jungen die Eiszeit", meinte KAC-Manager Oliver Pilloni. Der seine Hausaufgaben in den letzten Jahren gut gemacht hat: Mit Spielern wie Lukas Haudum, Manuel Ganahl, David Madlener oder Daniel Obersteiner hat er dem Team ein neues Österreicher-Korsett verpasst, das im Sommer noch um das 20-jährige Eigenbau-Talent David Maier (nach fünf Lehrjahren in Skandinavien und Übersee) erweitert wurde. Der Schritt steht Salzburg noch bevor. Die aktuell nur fünf Legionäre (der verletzte Verteidiger Dave Fisher wurde durch den Schweden Fredrik Eriksson ersetzt) sind dafür Hochkaräter - allen voran Nick Petersen, der es in den ersten vier Partien auf schon fünf Tore gebracht hat.

Beide Teams schossen sich am Freitag schon einmal warm. Salzburg gewann bei den Black Wings Linz nach 0:1- und 1:2-Rückstand noch souverän mit 6:3 (1:1, 3:1, 2:1), wobei Taylor Chorney doppelt traf. Der KAC feierte im Derby gegen Villach einen 3:1-Heimsieg.

Black Wings Linz - EC Red Bull Salzburg 3:6 (1:1, 1:3, 1:2). Tore: Umicevic (12.), Pelletier (25.), Kristler (42./PP) bzw. Pallestrang (15.), Peterka (36.), Chorney (38./PP, 46./PP), Joslin (39.), Raffl (59./EN).