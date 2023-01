Nach souveränem Derbysieg soll Fehérvárs Fan-Festung fallen

Salzburg-Coach Matt McIlvane hatte kein Mitleid mit Linz.

Prächtige Derbystimmung herrschte am Dienstagabend in der Eisarena im Volksgarten. Mehr als 3000 Eishockeyfans wollten sich das vierte Saisonduell zwischen Red Bull Salzburg und den Black Wings Linz in der ICE Hockey League nicht entgehen lassen. Enttäuscht wurden nur die Anhänger der Gäste, denn die Eisbullen dominierten klar und feierten einen letztlich ungefährdeten 4:0-Heimsieg über die Oberösterreicher.

"Wir haben 50 richtig gute Minuten gespielt und sind nur kurze Zeit etwas gestrauchelt. Vor allem das Spiel mit dem Puck sowie das Zusammenspiel von Offensive und Defensive waren sehr gut, wir hätten noch einige Tore mehr schießen können", meinte Nicolai Meyer, der seine erneut starke Leistung mit einem Traumtor zum 3:0 krönte.

In die Karten gespielt hat Salzburg natürlich der kurzfristige Ausfall von Brian Lebler. Der Toptorschütze der Linzer, der vergangene Saison im Play-off für die Eisbullen gespielt hatte, musste wegen einer Oberkörperverletzung passen und dürfte für mindestens zwei Wochen ausfallen. Salzburg-Coach Matt McIlvane hatte angesichts der eigenen Personalsorgen kein Mitleid. So musste er selbst gegen Linz Peter Hochkofler wegen einer Fußverletzung vorgeben und seine Linien erneut durchwürfeln. Dafür durfte sich Juniors-Stürmer Maximilian Wurzer über sein Debüt bei den Profis freuen.

Nach vier Siegen in Folge haben die Salzburger nun zumindest zwei spielfreie Tage, ehe am Freitag (19.15 Uhr) das Auswärtsmatch gegen Fehérvár ansteht. "Dort ist es immer schwierig, schon allein wegen des Stadions mit seiner lauten Fankulisse", weiß Paul Huber, der gegen Linz mit seinem Powerplaytreffer zum 4:0 den Schlusspunkt gesetzt hatte. "Aber wir können Fehérvár sicher schlagen, vor allem, wenn wir so spielen wie diesmal gegen Linz."