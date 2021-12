Bittere 3:4-Niederlage gegen Nachzügler Pustertal − es war das 24. Saisonspiel von Red Bull Salzburg und dabei die elfte Verlängerung. Allein dieses Detail belegt, wie zäh bislang die Saison für Salzburg verläuft und dass derzeit gar nichts leicht von der Hand geht. Selbst gegen einen limitierten Mittelständler wie die Pustertaler tat sich die Mannschaft trotz drückender Überlegenheit schwer mit dem Toreschießen. Und nicht minder bedenklich: Auch Pustertal rang man eher in einem Kampfspiel nieder. Spielerische Akzente waren eine Seltenheit an einem insgesamt enttäuschenden Abend.

Natürlich brachte die Rückkehr vieler verletzter Spieler ganz neue Linien und Formationen und einigen merkte man die fehlende Spielpraxis an. Aber gegen einen Gegner von der Kragenweite Pustertals darf das keine Ausrede sein. Während man vor dem Tor umständlich agierte, kassierte man Ende des ersten Drittels gleich zwei Kontertore. Danach zogen die Gäste ein noch defensiveres Korsett vor dem Tor ihres starken Keepers Tomas Sholl auf. So gelang dem an diesem Abend sehr starken Benjamin Nissner erst in der 57. Minute der Treffer zum 3:3-Ausgleich. Unglaublich: Es war der 50. Schuss der Salzburger in diesem Match, normalerweise geht es da auf der Anzeigetafel schon Richtung zweistellig...

Das sah auch Coach Matt McIlvne so: "Wir haben kein Problem mit dem Spiel, wir haben Probleme mit dem Toreschießen. Da müssen wir Wege finden."