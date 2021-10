Der finnische Neuzugang Atte Tolvanen hielt seinen Kasten beim Heimsieg der Eisbullen über Tabellenführer Fehérvár sauber.

Bevor es für die Eisbullen am Dienstag wieder in der Champions Hockey League (CHL) ernst wird, haben sie den letzten Härtetest in der ICE Hockey League mit Bravour absolviert. Binnen 24 Stunden hatten die Salzburger gleich zwei besonders schwere Matches zu bestreiten. Erst mussten sie am Freitag als erstes Team im neuen Hexenkessel in Bruneck antreten, tags darauf war der bislang ungeschlagene Tabellenführer Fehérvár im Volksgarten zu Gast.

Im ersten Match zeigten die Salzburger großen Kampfgeist und siegten nach Rückstand noch in der Verlängerung. Herausragender Akteur war Neuzugang TJ Brennan mit drei Treffern, darunter auch der entscheidende in der Overtime.

Am Samstag war es dann Keeper Atte Tolvanen, der sich zum Man of the Match kürte. Der erst Anfang der Woche verpflichtete Goalie feierte mit einem Shutout einen perfekten Einstand im Salzburger Dress und legte damit die Grundlage für den 3:0-Heimsieg über Tabellenführer Fehérvár. Für die Ungarn war es die erste Niederlage in der laufenden Saison.

"Natürlich freue ich mich über mein Shutout. Ich habe es sehr genossen, denn es war für mich das erste Spiel nach längerer Zeit", erklärte der Finne. "Und mit den tollen Zuschauern heute in der Salzburger Eisarena hat es gleich noch mehr Spaß gemacht." Auch Coach Matt McIlvane war froh, dass sich der neue Keeper gleich so stark präsentieren konnte. "Wenn wir eine Parade gebraucht haben, war Atte für uns da. Einen viel besseren Start als er kann man kaum haben", sagte der Amerikaner, der aber auch mit der restlichen Mannschaft hochzufrieden war. "Für mich war das heute einfach ein großartiges Beispiel für Teamplay. Die ganze Mannschaft hat gemeinsam super verteidigt, hat Schüsse geblockt, Pässe verhindert und viel Druck gemacht. Vor allem haben wir den Gegner in seinem Drittel gut beschäftigt."

Vorn schlug einmal mehr das deutsche Toptalent Danjo Leonhardt zu, zudem trafen Kapitän Thomas Raffl und Neuzugang Ali Wukovits. Damit gehen die Salzburger am Dienstag mit großem Selbstvertrauen ins CHL-Heimspiel gegen Bozen.