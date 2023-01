Raffls Comeback-Treffer krönte 5:1-Pflichtsieg der Eisbullen

Der EC Red Bull Salzburg setzte sich gegen Schlusslicht Vorarlberg durch. Ty Loney setzte seinen Lauf mit zwei Vorlagen und einem Treffer fort.

Der EC Red Bull Salzburg hat auch die dritte Pflichtaufgabe in Serie in der ICE Hockey League souverän erledigt. Nach Auswärtssiegen über Pustertal und Laibach feierten die Eisbullen am Freitag einen 5:1-Heimerfolg über Schlusslicht Vorarlberg und schossen sich dabei für den Klassiker am Sonntag (17.30 Uhr) bei den Vienna Capitals warm.

Angeführt von Kapitän Thomas Raffl, der bei seinem Comeback hochmotiviert wie eh und je zur Sache ging, schnürten die Salzburger den Gegner von Beginn an in dessen Drittel ein. Die erste glasklare Topchance hatten sie aber erst nach zehn Minuten, als Mario Huber aus kurzer Distanz zum Abschluss kam und mit seinem Gewaltschuss an Goalie David Madlener scheiterte.

Machtlos war der Keeper dann jedoch als Raffl, statt einfach draufzuhalten, einen feinen Pass zu Nikolaus Heigl spielte, der den Puck nur mehr über die Linie drücken musste (15.). Keine zwei Minuten später erhöhte Benjamin Nissner nach Assist von Ty Loney auf 2:0. 50 Sekunden vor Ende der Drittels musste sich aber auch Red-Bull-Keeper David Kickert erstmals geschlagen geben.

Der Anschlusstreffer stoppte den Angriffsfuror der Salzburger keineswegs. Allein im Mitteldrittel feuerten sie 22 Torschüsse ab, im Kasten landete aber einzig der von Loney. In den letzten 20 Minuten war die Ausbeute wieder besser. Erst traf Mario Huber, wobei Loney erneut assistierte. Den Schlusspunkt setzte Kapitän Raffl, der bei einem Gestocher vor dem Vorarlberger Kasten den Überblick behielt und sein viertes Saisontor erzielte. "Es hat heute einfach sehr viel Spaß gemacht, meinem Team zuzusehen", meinte Coach Matt McIlvane.

RB Salzburg − Vorarlberg 5:1 (2:1, 1:0, 2:0). Tore: N. Heigl (15.), Nissner (17.), Loney (27.), M. Huber (46.), Raffl (54.) bzw. Jarusek (20.). 2009 Zuschauer, Eisarena.