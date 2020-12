Salzburg-Coach Matt McIlvane über die wegen Corona herausforderndste Situation seiner Karriere.

Endlich Pause − doch die währt auch nicht lange. Das Eishockey-Team von Red Bull Salzburg kam am Mittwoch früh aus Ungarn retour, den Heiligen Abend gab Coach Matt McIlvane frei, am Christtag ist wieder ein lockeres Training angesetzt − denn am 26. Dezember geht es bereits bei Tabellenführer HC Bozen weiter.

Die Bilanz nach fast der Hälfte des Grunddurchgangs fällt vielschichtig aus − und die sportlichen Aspekte stehen dabei gar nicht so sehr im Vordergrund. Denn auch in seiner Trainerkarriere war McIlvane mit solchen Situationen noch nie konfrontiert: zwei Spielunterbrechungen, weil ein Teil des Teams positiv auf Corona getestet worden war. "Es war für uns alle eine herausfordernde Zeit, aber es war auch ein Jahr, in dem wir sehr viel gelernt haben und das uns als Team auch nach vorn gebracht hat", sagt der Coach nach dem schwierigen Herbst. "Die größte Herausforderung war für alle die Ungewissheit: Spielen wir heute? Spiele ich heute? Wie geht es weiter?", erzählt McIlvane aus dem Innenleben des Teams − und auch die Motivation hochzuhalten bleibt eine Herausforderung. "Wenn es mir als Spieler gut geht, heißt das noch nicht, dass es meinem Teamkollegen neben mir gut gehen muss − und umgekehrt. Dennoch müssen wir als Team funktionieren." Doch der US-Amerikaner ist trotz der Umstände stolz auf sein Team: "Wir haben viel gelernt und uns gut entwickelt." Vor allem die jungen Spieler, die quasi ins kalte Wasser geworfen worden seien, hätten sich freigeschwommen.

In Bozen hat der Coach am Samstag endlich wieder ein paar Varianten: Die an Corona erkrankten Verteidiger Lukas Schreier, Daniel Jakubitzka und Kilian Zündel kehren zurück.

Und für vier junge Salzburger beginnt am Wochenende bei der U20-WM in Edmonton das Abenteuer ihres Lebens. Tim Harnisch wird dabei im ersten Block mit NHL-Draft Marco Rossi und Senna Peeters auflaufen. Österreich steigt in der Nacht auf den 27. Dezember mit dem Spiel gegen die USA in dieses Turnier ein.