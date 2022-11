Salzburg träumt nach Sensationssieg vom ganz großen Coup

Nach der überragenden Leistung beim 3:1-Heimsieg über Champions-Hockey-League-Sieger Rögle BK darf Red Bull Salzburg tatsächlich mit dem Weiterkommen spekulieren.

Es hat lange gedauert, bis die Champions Hockey League bei Salzburgs Fans angekommen ist, doch mittlerweile ist sie das: Knapp 3000 Fans sorgten am Dienstagabend im Achtelfinal-Hinspiel gegen Titelverteidiger Rögle BK aus Schweden zwar nicht für eine ausverkaufte Halle, aber doch für eine Atmosphäre, die einem europäischen Spitzenspiel würdig war. Sportlich ist Red Bull Salzburg längst in der Champions Hockey League angekommen: Am Ende gab es im dem Spitzenspiel einen durchaus verdienten 3:1 Erfolg über den amtierenden Champion, was selbst Cheftrainer Matt McIlvane beeindruckte. "Ein großartiges Spiel, das war ein neuer Standard in Salzburg. Es war eine tolle Teamleistung, wir hatten aber auch einen großartigen Torhüter, das dürfen wir nicht vergessen."

Die Partie begann wie erwartet von beiden Seiten defensiv klar strukturiert. Es dauerte auch einige Zeit, ehe es den ersten Aufreger gab. Für den sorgte Luca Auer, der in der 13. Minute Österreichs Jungstar Marco Kasper, der sich das ganze Spiel über einer besonderen Beobachtung des Gegners "erfreuen" durfte, heftig checkte und damit klar zeigte, dass Salzburgs junge Garde auch keinen Respekt vor großen Namen zeigt. Es war der Weckruf für Salzburg, die danach deutlich besser im Spiel waren und im zweiten Drittel phasenweise klar die Oberhand bekamen. Ali Wukovits und Flo Baltram vergaben zuvor noch zwei Chancen, dann stand es fast überraschend 1:0. Dennis Robertson schlenzte die Scheibe von der blauen Linie über Keeper Calle Clang in die Kreuzecke. Da sah das erst 20-jährige schwedische Top-Talent mit NHL-Draft bei den Anaheim Ducks im Tor der Gäste nicht wirklich gut aus. Nur zwei Minuten später gelang Chay Genoway ein sehenswertes Solo gegen die sichtlich überraschten Schweden, der Kanadier vergab jedoch alleinstehend.

Salzburgs 2:0 lag in der Luft, das Tor fiel aber auf der anderen Seite: Nach Strafe gegen Tim Harnisch lief Salzburg in Unterzahl der Scheibe nach, Ludwig Larsson, der schon knapp zuvor den Ausgleich gegen Atte Tolvanen vergeben hatte, traf kurz vor der Pause (39.) zum 1:1.

Im zweiten Powerplay für Salzburg dauerte es nur zehn Sekunden bis zum Tor: Mario Huber hämmerte ein Zuspiel von Nicolai Meyer mit einem Schlagschuss genau in die Kreuzecke zum 2:1. Die neuerliche Führung des Außenseiters schmeckte dem Titelverteidiger gar nicht, die Partie wurde zusehend verbissener.

Doch der Schlusspunkt blieb Salzburg vorbehalten: Eine sehenswerte Kombination der ersten Linie (wieder mit Thomas Raffl nach sechswöchiger Pause) über Genoway und Peter Schneider schloss Benjamin Nissner mit dem Tor zum 3:1 1:41 Minuten vor dem Ende ab − ein Zwei-Tore-Vorsprung kann im Rückspiel am kommenden Dienstag noch ganz wichtig sein.



CHL: Achtelfinale: Salzburg - Rögle 3:1 (0:0, 1:1, 2:0). Tore: Robertson (29.), M. Huber (45./PP), Nissner e(59.) bzw. Larsson (39.)