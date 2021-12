Eisbullen sind heiß auf den alten Rivalen − Goalie Wieser wurde verliehen.

Beim EC Red Bull Salzburg herrschte am Samstag Hochstimmung. Mit dem 8:2-Heimsieg über Fehérvár feierten die Eisbullen den vierten Sieg in Serie und genossen es dabei sichtlich, endlich wieder vor den eigenen Fans spielen zu können. Dem höchsten Saisonsieg wollen die Salzburger nun am Dienstag (19.15 Uhr) im letzten Match vor dem Heiligen Abend einen Auswärtserfolg beim alten Rivalen KAC folgen lassen.

Während die Eisbullen nach ihrer Siegesserie die Liga mittlerweile mit komfortablem Vorsprung anführen, sind die Kärntner zuletzt auf Rang sieben abgerutscht. Lukas Schreier erwartet sich dennoch ein heißes Duell. "In Klagenfurt zu spielen ist nie leicht. Da ist es egal, wo sie gerade in der Tabelle stehen. Aber wir wollen mit einem Sieg in die Weihnachtspause gehen", betont der Verteidiger. Die letzten beiden Duelle wurden erst in der Verlängerung bzw. im Penaltyschießen entschieden, wobei am Ende jeweils das Auswärtsteam einen 3:2-Sieg bejubelte. "In den letzten Begegnungen haben wir defensiv gut gespielt und wenig Tore bekommen. Aber die Klagenfurter sind immer gefährlich", weiß Schreier.

Um wieder mehr Spielpraxis sammeln zu können, wurde Goalie Nicolas Wieser nun an Kitzbühel verliehen. Mit den Tirolern wird er in der Alps Hockey League auf seine bisherigen Teamkollegen der Red Bull Juniors treffen, für die er heuer fünf Einsätze bestritten hat.