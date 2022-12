Salzburger spüren vor dem Klassiker die alte Rivalität

Stürmer Ali Wukovits hofft im Auswärtsmatch gegen den KAC auf sein Comeback.

Spiele gegen den KAC haben für den EC Red Bull Salzburg stets einen besonderen Reiz. "Die über viele Jahre gewachsene Rivalität zwischen den beiden Clubs ist einfach immer spürbar", sagt Verteidiger Paul Stapelfeldt vor dem dritten Saisonduell mit den Kärntnern am Freitag (19.45 Uhr) in der ICE Hockey League. "Beide wollen jedes Mal beweisen, dass sie der bessere Club sind."

Die ersten beiden Matches endeten jeweils mit Siegen der Gastmannschaft. Nicht nur deshalb geht Salzburg erneut mit großer Zuversicht aufs Klagenfurter Eis. Die schwierige Phase mit fünf Niederlagen in Folge haben die Eisbullen mit drei Siegen in Serie beendet, wobei der 3:1-Erfolg im Schlager gegen Tabellenführer Bozen hervorstach. Zudem steht Ali Wukovits kurz vor seinem Comeback. Ob der Stürmer schon gegen den KAC aufs Eis zurückkehrt, soll am Matchtag entschieden werden.

"Wenn wir wieder unsere beste Leistung abrufen können, wird es schwer für den KAC", meint Stapelfeldt, der aber auch um die Stärken des Gegners weiß. "Sie sind ein eisläuferisch starkes Team und können daher immer unser Tempo mitgehen. Und vorn haben sie dann die Klasse, um Tore zu schießen."