Salzburgern gelang gegen Fehérvár auch der siebte Streich

Eisbullen verlängerten gegen den Vizemeister ihre Siegesserie. Unglücklichen Gegentreffer beim 4:1-Heimsieg perfekt weggesteckt.

Der EC Red Bull Salzburg hat auch das vierte Saisonduell mit Fehérvár in der ICE Hockey League für sich entschieden. Die Eisbullen feierten am Dienstagabend einen 4:1-Heimerfolg über die Ungarn und sind damit in der Liga bereits seit sieben Spielen ungeschlagen.

Das erste Drittel verlief noch gar nicht nach dem Plan der Salzburger. Nach wackligem Auftakt war ein Stangenschuss von Mario Huber in der fünften Minute das deutlich hörbare Startsignal für einen Sturmlauf der Eisbullen. Doch Peter Schneider und Co. konnten zahlreiche Topchancen nicht nutzen, um den starken Gästegoalie Olivier Roy zu bezwingen.

Der erste echte Entlastungsangriff der Ungarn endete dann gleich mit einer kalten Dusche. In einer unübersichtlichen Szene vor dem Kasten von Atte Tolvanen stocherte Andrew Sarauer den Puck irgendwie über die Linie (9.). Den Druck der Eisbullen minderte das kaum, doch weiter wollte die Scheibe einfach nicht ins Tor.

Auch im zweiten Drittel zeigten sich die Salzburger zunächst großzügig im Vergeben von Topchancen, hatten bei einem Alutreffer von Fehérvár aber auch Glück. Schließlich war es Paul Stapelfeldt, der den Bann brach und zum Ausgleich abstaubte (29.). Der Führungstreffer der Eisbullen war dann endlich auch schön herausgespielt. Dennis Robertson tankte sich am Flügel durch, Florian Baltram verwertete seinen Pass vors Tor direkt (36.).

Vier Minuten Unterzahl rund um die letzte Pause überstanden die Salzburger schadlos, selbst konnten sie aber auch fast eineinhalb Minuten mit zwei Mann mehr nicht nutzen. Schließlich war es Benjamin Nissner, der eine schöne Kombination vorm Gästetor erfolgreich mit dem dritten Salzburger Treffer abschloss (53.). Peter Schneider sorgte 30 Sekunden vor Schluss ins leere Tor für den Endstand. "Es war stark, wie das Team den unglücklichen Gegentreffer weggesteckt hat", meinte Salzburg-Coach Matt McIlvane zufrieden.