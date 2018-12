Nach einem missglückten Saisonstart spielt der EC Red Bull Salzburg längst wieder groß auf. Die Bundesliga führen aber noch die Vienna Capitals an. Das soll sich nun endlich ändern.

Kurz vor Weihnachten kann der EC Red Bull Salzburg seinen verpatzten Saisonstart in die Eishockey-Bundesliga endgültig vergessen machen. Mit einem Heimsieg gegen die Vienna Capitals wollen die Bullen heute (19.15 Uhr) die Wiener als Spitzenreiter ablösen. Für die Fans der Salzburger wäre es das zweite vorweihnachtliche Geschenk binnen einer Woche. Erst letzten Dienstag hatten die Bullen mit einer enorm starken Leistung gegen Oulu (FIN) den Aufstieg ins Halbfinale der Champions Hockey League geschafft.

Anzeige

Dass die Salzburger heuer 26 Meisterschaftsrunden benötigt haben, um erstmals nach der Tabellenführung greifen zu können, liegt vor allem am völlig missglückten Saisonstart. Denn während die Capitals in der Meisterschaft mit zwölf Siegen in Folge loslegten und der Konkurrenz auf und davon eilten, präsentierten sich die Salzburger anfangs erschreckend schwach. Nach vier Niederlagen in Serie stand Salzburg in der Tabelle ganz unten und Coach Greg Poss schon früh mächtig unter Druck. Mittlerweile wagt es kaum noch jemand, am Trainerstuhl des Amerikaners zu rütteln. Die jüngsten Erfolge sprechen einfach für sich.

"Der Anfang der Saison war hart, aber im Eishockey ist es nie leicht. Da ist jeder Tag ein Kampf, und wenn du nur ein bisschen lockerlässt, bist du am Weg nach unten", will sich Poss keineswegs auf dem Erreichten ausruhen. Trotzdem hat er die Länderspielpause genutzt, um seiner Mannschaft einmal drei Tage Ruhe zu gönnen. "Aber jetzt wird wieder hart gearbeitet, denn wir wollen unbedingt die Chance auf Platz eins nutzen. Für mich ist es extrem wichtig, dass wir in der Liga ganz oben stehen", versichert der Coach. "Wir spielen in Europa an der Spitze mit, da wollen wir natürlich auch zu Hause an der Spitze stehen."

Zudem will Poss die Anspannung im Team möglichst hoch halten. "Wenn wir in der Champions League weiter mithalten wollen, brauchen wir einfach eine gute Form. Bis zum Match gegen München haben wir noch neun Spiele, da dürfen wir uns nicht außer Tritt bringen lassen", erläutert der Coach.

Während Poss also schon die künftigen Aufgaben voll im Blick hat, spukt der Mannschaft noch der Sensationserfolg über Oulu in den Köpfen umher. "Das war sensationell. Jetzt wollen wir die Euphorie aus diesem Spiel mitnehmen und auch in der heimischen Liga mit solchen Leistungen überzeugen", meint etwa Verteidiger Alex Pallestrang. "Jetzt haben wir endlich die Chance, die Tabellenführung zu erobern, und dem ordnen wir alles unter."

Allerdings wird ausgerechnet der größte Held aus dem Champions-League-Duell mit Oulu heute gegen die Capitals fehlen. Goalie Steve Michalek, der die finnischen Eishockey-Cracks mit seinen Paraden an den Rand der Verzweiflung gebracht hat, muss krankheitsbedingt pausieren. Zudem fehlt den Bullen Dustin Gazley. Der 30-jährige Stürmer hat sich in Finnland eine Schulterverletzung zugezogen und wird erst nächstes Jahr wieder einsatzbereit sein. Pallestrang ist dennoch optimistisch. "Wenn wir die Defensivleistung von Oulu wiederholen und vorn unsere Chancen nutzen, sollte es auch mit einem Sieg wieder klappen."