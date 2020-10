Der EC Red Bull Salzburg hat auf den verletzungsbedingten Ausfall von Lukas Herzog reagiert und den 20-jährigen Schweden Jesper Eliasson als Torhüter verpflichtet.

Der Ausfall von Lukas Herzog hat Red Bull Salzburg dazu gezwungen, noch einmal auf der Torhüterposition nachzubessern. Seit Freitag steht nun fest, dass neben JP Lamoureux und Nicolas Wieser künftig der 20-jährige Schwede Jesper Eliasson den Kasten der Salzburger sauberhalten soll. "Ich freue mich auf diese neue Herausforderung. Es ist spannend, die Chance zu bekommen, in einem neuen Land mit einer neuen Liga zu spielen. Ich denke, dass ich dabei wieder viel Erfahrung für die Zukunft mitnehmen kann", erklärt das skandinavische Torhütertalent, das zu Beginn der nächsten Woche in Salzburg erwartet wird.

Von Detroit 2018 gedraftet

Eliasson ist mit 1,95 Meter ein großgewachsener Goalie, der 2018 von den Detroit Red Wings in der dritten Runde gedrafted wurdel. Der Schwede kam in der heimischen Top-Liga SHL in der letzten Saison bei den Växjö Lakers einmal zum Einsatz, hat daneben aber bei Almtuna IS in der zweiten schwedischen Liga HockeyAllsvenskan 25 Spiele bestritten. In den letzten drei Jahren hat Eliasson auch in diversen schwedischen Nachwuchs-Nationalteams wertvolle internationale Erfahrung gesammelt und war u.a. bei der U20-WM 2020 im Einsatz, bei der Schweden den dritten Platz belegt hat.



Quelle: SN