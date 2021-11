Die Eisbullen wollen ihre Siegesserie im Volksgarten gegen Bozen fortsetzen. Dominique Heinrich fällt erneut verletzt aus. Dafür kehrt Lukas Schreier wieder in die Salzburger Verteidigung zurück.

Drei Partien binnen fünf Tagen zehren auch bei hartgesottenen Eishockeyspielern kräftig an der Substanz. Nach den Erfolgen am Freitag (2:1 nach Penaltys gegen Pustertal) und am Sonntag (5:2 gegen den VSV) will der EC Red Bull Salzburg die anstrengende Heimserie in der ICE Hockey League am Dienstag (19.15 Uhr/live auf Puls24.at) mit einem weiteren Sieg abschließen.

Gegen Bozen treten die Eisbullen in dieser Saison bereits zum dritten Mal an. Nach zwei Niederlagen konnten die Salzburger das letzte Duell (wenn auch erst in der Verlängerung) für sich entscheiden. Coach Matt McIlvane kennt die Südtiroler mittlerweile in- und auswendig. "Sie pflegen einen etwas anderen Spielstil als Villach. Aber die Art und Weise, wie wir Druck auf sie ausüben wollen, ist ähnlich der Spielweise, die wir am Sonntag gezeigt haben", erklärt der Amerikaner.

Auch Florian Baltram, der gegen Villach zwei Treffer erzielen konnte, will an der Leistung gegen den VSV anknüpfen. "Wir wollen jetzt genauso weitermachen und dominantes Eishockey mit gradlinigem Zug zum Tor spielen", betont der 24-Jährige.

An der Personalfront hat sich die Lage nicht unbedingt verbessert. Neben Goalie JP Lamoureux, Peter Hochkofler, Ali Wukovits und Lukas Thaler wird auch Dominique Heinrich wieder fehlen. Der eben erst wiedergenesene Verteidiger musste gegen den VSV erneut verletzt vom Eis. Dafür kehrt zumindest Lukas Schreier gegen Bozen wieder in die Bullen-Defensive zurück.

Keine guten Nachrichten gab es von Bratislava-Spieler Boris Sádecký, dessen Zusammenbruch am Freitag zum Abbruch des Matches gegen Dornbirn geführt hatte. Laut einer Stellungnahme seines Vereins ist sein Zustand "stabil, aber ernst".

