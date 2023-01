Štajnoch feiert schon gegen Pustertal sein Comeback für Salzburg

Dem großen Ziel, den Grunddurchgang der ICE Hockey League noch auf Platz eins zu beenden, ist der EC Red Bull Salzburg seit Ende Dezember einen Riesenschritt näher gekommen. Von den letzten zehn Spielen haben die Eisbullen nur eines (auswärts beim VSV) verloren. Am Dienstag besiegten sie auch noch Innsbruck, das damit die Tabellenspitze verlor und wieder in Schlagdistanz der drittplatzierten Salzburger liegt.

Dass die Mannschaft danach gleich zwei Tage freibekam, war weniger als Belohnung für die Leistung gedacht als vielmehr den vergangenen Strapazen geschuldet. "Wir haben zuletzt elf Spiele in 23 Tagen gespielt. Das ist, einschließlich der Play-offs, die härteste Phase, die wir in dieser Saison haben. Es ist also eine gute Zeit, um einmal kurz auszuruhen", erklärt Salzburg-Coach Matt McIlvane.

Die Vereinsführung ruhte allerdings nicht und verpflichtete noch schnell Martin Štajnoch als zusätzlichen Verteidiger. Der Slowake stieg am Freitag ins Training ein und soll zwei Tage später beim Auswärtsmatch gegen Pustertal sein Comeback im Red-Bull-Trikot geben. "Er wird uns helfen, die starke Defensivabteilung noch mehr zu festigen. Dazu ist er ein richtig guter Skater und ein Wettkampftyp. Wir sind glücklich, mit ihm für die kommenden Aufgaben einen weiteren rechts schießenden Verteidiger im Team zu haben", freut sich Salzburg-Coach Matt McIlvane über den routinierten Neuzugang.

Auch wenn Pustertal mit einer klar negativen Bilanz nur auf Rang zehn der Tabelle liegt, erwarten sich die Eisbullen ein umkämpftes Match. "Es wird wieder schwer in Bruneck", ist sich Salzburgs Topscorer Peter Schneider sicher. "Pustertal spielt zu Hause immer richtig gut. Sie kämpfen um einen Play-off-Platz und dafür werden sie alles reinwerfen."