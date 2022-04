Träume vom Titel und vom "Sweep"

Salzburg schlug Fehérvár im zweiten Heimspiel des Eishockey-Finales mit 2:1 und führt in der Finalserie bereits mit 3:0 .

Die "Karl-Nedved-Trophy" geht auf Reisen: Der Pokal für den Sieger der ICE Hockey Liga wird nach Ungarn gebracht, wo Red Bull Salzburg am Montag im vierten Finalspiel den Titel einfahren kann. Nach dem 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) gegen Fehérvár am Samstag im ausverkauften Volksgarten zweifelt eigentlich niemand mehr am Salzburger Titelgewinn. Es ist nur die Frage, ob Salzburg das erstmals mit einem "Play-off-Sweep" (Sieg in allen Play-off-Spielen) schafft oder erst am Mittwoch in Spiel fünf auf eigenem Eis alles klarmacht. Eine klare Sache war es in der dritten Finalpartie jedoch nicht. "Es war auch Glück dabei", gestand Salzburg-Coach Matt McIlvane. "Es ist nur noch frustrierend", meinte Ungarns Topstürmer Csanad Erdely. "Aber ich garantiere: Die Serie ist noch nicht vorbei."

Nach zwei Klassespielen zum Finalauftakt war im dritten Match vorerst Vorsicht angesagt: Die Angst vor einem Fehler, einem Konter oder einer Strafe lähmte beide Teams 20 Minuten lang. Im zweiten Drittel nahm die Partie dafür umso mehr Fahrt auf: Drei Stangenschüsse innerhalb der ersten vier Minuten belegten den erwachten Offensivgeist, und nach 26 Minuten jubelten die mitgereisten Ungarn-Fans: Andrew Sarauer brachte die Scheibe hinter die Salzburger Verteidiger auf Gleason Fournier. Der hatte keine Probleme, aus kürzester Distanz zu treffen.

Damit war die Partie so richtig eröffnet. Salzburg stürmte - aber weit weniger effektiv und aggressiv als in den bisherigen Play-off-Partien. Stattdessen kamen die Ungarn zu brandgefährlichen Kontern. Keeper Atte Tolvanen war einmal mehr die Lebensversicherung für Salzburg. Bis Thomas Raffl exakt 100 Sekunden vor dem Drittelende seinen ganzen Frust in einen Schlagschuss legte, der genau unter der Querlatte zum 1:1 einschlug.

Auch im Schlussdrittel änderte sich wenig: Salzburg war spielbestimmend, konnte aber niemals den Druck aufbauen, den man in den zehn vorhergehenden Play-off-Partien von der Mannschaft gesehen hatte. Erst in den letzten zehn Minuten des Matches gelang es Salzburg, sein gewohntes Spiel aufziehen und Fehérvár unter Dauerdruck zu setzen. Dann war es nur noch eine Frage der Zeit, bis das entscheidende Tor auch fällt: 1:36 Minuten vor Schluss erkämpfte sich Ty Loney eine verlorenen Scheibe, der Puck kam via Brian Lebler zu Mixa Järvinen, und der machte Salzburgs dritten Sieg in der Serie fix. Kompliment an die phasenweise sogar besseren Ungarn - aber es bleibt abzuwarten, was die Mannschaft nach dem dritten Nackenschlag in fünf Tagen am Montag noch im Tank hat.

3. Finalspiel: Red Bull Salzburg - Hydro Fehérvár 2:1 (0:0,1:1,1:0). Tore: Raffl (39.), Järvinen (59.) bzw. Fournier (26.) Stand in der Serie: 3:0. Nächstes Spiel am Montag (19.45 Uhr) in Székesfehérvár.