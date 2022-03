Eisbullen stürmen ohne Niederlage ins Finale

Der EC Red Bull Salzburg bezwangen die Vienna Capitals mit 5:1 und feierten damit den zweiten "Sweep" im Play-off in Folge. Das Startdrittel war von schmerzhaften Aktionen geprägt

Nichts anbrennen ließ Red Bull Salzburg am Mittwoch im vierten Halbfinalspiel der ICE Hockey League gegen die Vienna Capitals. Die Eisbullen fertigten die Wiener auswärts mit 5:1 (1:1, 2:0, 2:0) ab und zogen damit ohne Play-off-Niederlage ins Ligafinale ein.

Die Salzburger legten wie aus der Pistole geschossen los. Kaum war der Puck im Spiel, stand schon Peter Schneider allein vor dem Caps-Kasten und konnte nur mehr mit unerlaubten Mitteln am Abschluss gehindert werden. Im folgenden Powerplay kam aber nur der Gegner zu gefährlichen Aktionen. Danach dominierten die Salzburger weitgehend die Partie, aber auch die Capitals tauchten immer wieder gefährlich vor dem erneut starken Salzburg-Keeper Atte Tolvanen auf. Beim Führungstor der Wiener war er jedoch machtlos. Matt Prapavessis verwertete im Powerplay einen Querpass aus kurzer Distanz (16.). Es war das Ende einer beeindruckenden Serie, denn zuvor war Salzburg 14 Unterzahlspiele in Folge ohne Gegentreffer geblieben.

Die Eisbullen schafften aber noch vor der Pausensirene den verdienten Ausgleich. TJ Brennan zog unmittelbar nach einem Bully zwei Mal ab. Sein erster Schuss zerschmettere den blockenden Schläger, der zweite schlug im Tor ein.

Geprägt wurden die ersten 20 Minuten auch von mehreren schmerzhaften Aktionen. Am schlimmsten erwischte es Caps-Spieler Luke Moncada, dem ein Salzburger Schlittschuh böse in die Achillessehne schnitt. Auf der Gegenseite wurde Mixa Järvinen von einem Lebler-Schuss hart im Gesicht getroffen. Der Salzburger kehrte aber zumindest nach einer längeren Behandlungspause wieder aufs Eis zurück. Kurz vor Schluss wurde dann auch noch Linesman Simon Riecken von Caps-Spieler Dodero niedergestreckt. Das Refereeteam machte die letzten 81 Spielsekunden ohne ihn weiter. Im zweiten Drittel stand er dann aber wieder auf seinem Posten.

Auch da hatten die Salzburger früh die erste Großchance. Peter Hochkofler scheiterte aber frei vor Caps-Keeper Bernhard Starkbaum. Besser machte es im Powerplay Ali Wukowits. Der Ex-Wiener verwandelte eiskalt, als ihm die Scheibe nach einem Schneider-Schuss und wildem Gestocher von Thomas Raffl vor den Schläger fiel. (26.) Auch am vorentscheidenden 3:1 war Raffl beteiligt. Diesmal verstellte er Starkbaum die Sicht und Schneider schoss trocken ein (39.)

Die Wiener sträubten sich zwar im Schlussdrittel tapfer gegen die Niederlage, doch Brian Lebler (43.) und Thomas Raffl (54.) ins leere Tor trafen zum 5:1-Endstand.

Trotz des zweiten "Sweeps" in Folge sprach Kapitän Raffl nach dem Match von einer sehr harten Serie. "Aber der Knackpunkt war das zweite Spiel. So zu verlieren war für die Caps natürlich mental eine große Belastung. Wir haben hingegen den Schwung mitgenommen und sind jetzt bereit fürs Finale."

Halbfinale (best of seven), 4. Spiel: Vienna Capitals - Salzburg 1:5 (1:1,0:2,0:2). Tore: Prapavessis (16./PP); Brennan (19.), Wukovits (26./PP), Schneider (39.), Lebler (43.), Raffl (55./EN) Endstand der Serie: 0:4. Fehervar - VSV 5:4 n.V. (3:1,1:2,0:1; 1:0). Serie: 3:1.