Echtlauf vor Eishockey-Saisonstart: Wie sich Red Bull Salzburg vorbereitet

Eishockeymeister Red Bull Salzburg schließt bereits an diesem Wochenende sein Vorbereitungsprogramm ab - wie üblich beim Salute-Turnier, wie üblich gegen Klassegegner.

Neu ist der Ort, altvertraut das Prozedere: In Zell am See statt in Kitzbühel steigt heuer das Salute-Turnier, das für die beiden mit aktuellen Meisterehren ausgestatteten Eishockeyteams des Red-Bull-Konzerns aus Salzburg und München jährlich der Höhe- und Schlusspunkt der Saisonvorbereitung ...