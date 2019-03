Ein Abend, der die Fans wieder träumen lässt

Red Bull Salzburg stürmt mit begeisterndem Offensiv-Hockey und einem 6:1 über Fehervar in das Semifinale, wo man auf die Capitals treffen wird.

Pick-Round-Sieger Vienna Capitals gegen den österreichischen Meister Red Bull Salzburg und das Überraschungsteam Graz99ers gegen Rekordmeister KAC - das sind die rein österreichischen Semifinalserien im Eishockey, die ab Freitag zur Austragung kommen. Salzburg empfängt dann die Wiener am Sonntag zur ungewohnten Beginnzeit um 14 Uhr.

Die Hausherren kämpften sich Sonntag gegen Fehervar nicht in das Semifinale, sie stürmten regelrecht hinein: Beim 6:1-Kantersieg fragten sich die Fans die meiste Zeit, warum Salzburg so lange Schwierigkeiten mit den Ungarn hatte. Diesmal waren sie kein Gegner - aber wohl auch, weil in Salzburg etwas zu sehen war, was in der Saison viel zu lange und zu oft gefehlt hat: Spielwitz und Spielfreude. Beides war übrigens ab der ersten Minute da, schon im ersten Drittel brach ein echter Sturm über die Ungarn herein: 18:5 Schüsse, 2:0 Tore durch Alex Rauchenwald (endlich einmal das geforderte "schmutzige" Abstaubertor) und John Hughes sowie ein Lattenschuss von Bobby Raymond und ein Stangenschuss von Mario Huber waren die Ausbeute.

Für Team und Coach war es der erhoffte Befreiungsschlag, den viele schon früher erwartet oder erhofft haben. "Ja, das stimmt. Wir haben heute einmal über 60 Minuten ein starkes Spiel gemacht und nicht immer nur über ein oder zwei Drittel. Wir haben gezeigt, welches Eishockey wir eigentlich spielen können und das sollte uns Auftrieb geben." Dazu zeigten sich die Salzburger deutlich frischer als der Gegner. "Die Fitness ist eigentlich unsere große Stärke, aber das haben wir in der Saison noch nicht oft zeigen können." Wenn in Salzburg ein Offensiv-Feuerwerk abgebrannt wird, dann sind meist John Hughes und Ryan Duncan im Mittelpunkt. Das 2:0 durch Hughes war schon so etwas wie eine kleine Vorentscheidung, Duncan legte im Powerplay zwei Treffer nach - es waren schon seine heurigen Play-off-Treffer fünf und sechs. Die Aktion des Tage gelang aber Michael Schiechl: der verlud beim 5:1 die ganze Hintermannschaft samt Keeper Macmillan Carruth. "Schön, dass wir für die harte Arbeit auch belohnt worden sind."

In Linz ging dagegen eine lange Serie zu Ende: Zum ersten Mal in ihrer 20-jährigen Vereinsgeschichte haben die Graz99ers eine Play-off-Serie gewonnen: Mit einem 3:2 nach Verlängerung schickten sie die Linzer vorzeitig mit 4:2 Siegen in den Sommerurlaub. Für Linz war es der Schlusspunkt unter ein schwarzes Jahr.

Wer Dienstag dennoch Lust auf Play-off-Eishockey hat, der kann auch in den Volksgarten (19.15) kommen: Da empfangen die Red Bull Juniors in der AHL den EHC Lustenau, das vierte Spiel gewannen die Vorarlberger Sonntag 4:2 (0:0, 1:1, 3:1), es steht in der Serie 2:2.