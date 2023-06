Ein österreichischer Jungstar rockt die Eishockeywelt: David Reinbacher könnte sogar Thomas Vanek übertreffen

Der Vorarlberger könnte am kommenden Mittwoch beim NHL-Draft unter den Top-3-Spielern landen - als bester Verteidiger weltweit.

Neuer Stern am Eishockey-Himmel: Der 18-jährige Vorarlberger David Reinbacher.

Es war eine Entscheidung für das Leben: Mit 14 Jahren wechselte der Vorarlberger David Reinbacher in die Schweiz, um sich auf ein Leben als Eishockey-Profi vorzubereiten. Weil er jedoch so Heimweh hatte, kündigte sein Vater den Job und zog mit ihm nach Kloten. Vier Jahre später steht Reinbacher nun vor der Erfüllung seiner Träume: Beim NHL-Draft (Rechtevergabe) könnte der hoch talentierte Eishockey-Verteidiger schon ein bisschen Eishockey-Geschichte schreiben. Dass er in Nashville als Erst-Runden-Draft gezogen wird, gilt als fix, es könnte ...