Ein hartes Stück Arbeit in Graz

Salzburger Eisbullen setzten sich beim Ligaschlusslicht mit 2:1 durch.

Der EC Red Bull Salzburg hat am Sonntag seine Tabellenführung in der ICE Hockey League verteidigt. Der Meister setzte sich bei den Graz 99ers mit 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) durch und liegt damit weiterhin einen Punkt vor den zweitplatzierten Ungarn von Fehérvár.

Der Papierform nach war ein einseitiges Match zu erwarten. Tabellenführer gegen Schlusslicht, klarer geht es eigentlich nicht. Die Salzburger waren allerdings gewarnt. Zum einen hatten sie am Freitag gegen die Vienna Capitals ihre erste Heimniederlage einstecken müssen, zum anderen waren die letzten drei Duelle in Graz allesamt an die Steirer gegangen.

Die Eisbullen begannen wie aus der Pistole geschossen, auch weil nach 15 Sekunden schon der erste Grazer auf die Strafbank musste. Mehr als ein Stangenschuss im Powerplay sprang aber nicht heraus. Nach fünf Minuten Dauerdruck fingen auch die Hausherren an, ein wenig mitzuspielen und Salzburg-Keeper Atte Tolvanen zu beschäftigen. Das Schussverhältnis von 17:7 für die Red Bulls sprach im ersten Drittel aber eine klare Sprache. Nach der Pause blieb Salzburg am Drücker, der Puck wollte aber weiterhin einfach nicht ins Tor. So nützten die Grazer ihr erstes Powerplay gleich zur 1:0-Führung durch Sam Antonitsch (29.). Fünf Minuten später brach Lucas Thaler dann endlich den Salzburger Torbann. Chay Genoway schloss kurz vor der Pause ein sehenswertes Solo mit dem Treffer zum 2:1 ab.

Im Schlussdrittel waren dann wieder beide Tor wie vernagelt. Graz drängte zwar die letzten 100 Sekunden in Überzahl und ohne Goalie auf den Ausgleich, aber traf nur die Stange. "Wir haben stark gespielt, machen aber derzeit einfach zu wenige Tore", gestand Salzburgs Lucas Thaler.

Graz − Red Bull Salzburg 1:2 (0:0, 1:2, 0:0). Tore: Antonitsch (19./PP) bzw. Thaler (35.), Genoway (39.). 10 bzw. 8 Strafminuten.