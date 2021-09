Ein Tor reichte den Eisbullen zum dritten CHL-Sieg

Red Bull Salzburg bezwang in der Champions Hockey League Frisk Asker mit 1:0 − Gutes Spiel mit mangelnder Effizienz.

Drittes Spiel, dritter Sieg in der Champions Hockey League: Beim Heimdebüt gab es gegen Frisk Asker ein knappes 1:0, das aber nicht den Spielverlauf widerspiegelte, denn Salzburg war über 60 Minuten drückend überlegen.

Den Norwegern merkte man an, dass sie sich für die 2:6-Heim-Niederlage rehabilitieren wollten − zwar mit limitierten spielerischen Mitteln, aber dafür umso mehr Kampfgeist. Dazu erwischte ihr Keeper Nicklas Dahlberg am Freitag einen wirklich guten Tag. Dennoch lief das Spiel wie auf einer schiefen Ebene in Richtung Tor der Nordländer. Vor allem der neue Block mit Peter Schneider, Center Benjamin Nissner und Ali Wukovits hatte zahlreiche starke Szenen, Schneider und Nissner hätten schon im ersten Drittel alles klarmachen können. Schneider hatte mit einem Stangenschuss (16.) auch Pech. Nissner scheiterte zu Beginn des zweiten Drittels aus kurzer Distanz am Keeper − und je länger der Außenseiter ein 0:0 hielt, desto frecher wurde er. So hatte Mats Fröshaug in der 39. Minute sogar die Chance auf die Führung, doch Nico Wieser im Tor der Salzburger machte auch bei seinem dritten Champions-League-Spiel alles richtig. Damit hat Wieser mehr Partien in der Champions League als in der heimischen Liga bestritten.

Die Erlösung kam dann in der 48. Minute und der Treffer war Marke Tor des Monat: Im Powerplay kombinierten die Salzburger sehenswert, Wukovits sah den freistehenden Schneider, und der schob den Puck zur Entscheidung ein (48.). Damit kann man am Sonntag gegen den polnischen Meister Jastrzębie den Achtelfinal-Einzug fix machen.

Vor dem Aufstieg steht auch der KAC, der beim dänischen Meister Rungsted einen klaren 5:1-(1:0,1:1,3:0)-Sieg feierte und mit sieben Punkten ungeschlagen die Gruppe G anführt.