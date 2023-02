Eisbären bejubeln Meistertitel nach dramatischer Aufholjagd

Zeller holten im Rückspiel des österreichischen AHL-Finales bei den Red Bull Juniors einen Drei-Tore-Rückstand auf. Fabio Artner erzielte in der Verlängerung den entscheidenden Treffer zum 4:0-Sieg.

So groß die Enttäuschung bei den Zeller Eisbären nach der 0:3-Heimniederlage vor zwei Tagen im Hinspiel des Finales um den österreichischen Meistertitel der Alps Hockey League war, so überschäumend fiel am Samstagabend ihr Jubel im Volksgarten aus. "Unglaublich" und "einfach unfassbar geil" war der Tenor bei den um die richtigen Worte ringenden Spielern und Funktionären nach dem 4:0-Sieg nach Verlängerung im Volksgarten.

Zeller Fans machten Stimmung

Schon bevor die Bundeshymne die mit über 1000 Zuschauern gefüllte Eisarena auf das anstehende Match einstimmte, demonstrierten die Zeller Fans, dass sie nicht nach Salzburg gekommen waren, um hier nur eine Statistenrolle zu spielen. Selbstbewusst marschierten sie mit Fackeln und Sprechchören vor der Eisarena auf und machten sich für das Duell mit dem Lokalrivalen heiß.

Heißer Auftakt ohne Tore

Ihre Mannschaft ließ ebenfalls von Beginn an keinen Zweifel daran aufkommen, dass sie die Wende noch unbedingt erzwingen wollte. So entwickelte sich schnell ein offener Schlagabtausch, bei dem die Zeller, wie zuvor angekündigt, für viel Verkehr und Gefahr vor dem Kasten der Jungbullen sorgten. Harmlos blieben sie nur in ihrem ersten Powerplay. Aber auch die Juniors konnten ihr erstes Überzahlspiel rund um die Pausensirene nicht für eine wirklich zwingende Situation nutzen. Das emotional geführte Auftaktdrittel endete mit einem Tumult an der Bande, den das Schiedsrichterteam aber unterband, noch ehe die Fäuste so richtig fliegen konnten.

Beide Seiten vergaben Topchancen

Gleich zu Beginn des zweiten Abschnitts war dann Hubert Berger knapp am Zeller Führungstreffer dran. Eben erst von der Strafbank gekommen, scheiterte er aber an Juniors-Keeper Simon Wolf. Nur vier Minuten später war es dann Daniel Ban, der das 1:0 für die Gäste auf dem Schläger hatte, aber ebenfalls den Puck nicht am Goalie der Jungbullen vorbeibrachte. Auf der Gegenseite hatten auch die Red Bulls dicke Chancen auf den ersten Treffer. Doch auch Zell-Keeper Max Zimmermann war selbst von Edeltechnikern wie Luca Auer und Thomas Heigl, der den Eisbären mit einem Unterzahltreffer ein veritablen Tiefschlag verpassen hätte können, einfach nicht zu bezwingen.

Perfekter Auftakt ins Schlussdrittel

So fehlte nach 40 Minuten noch immer der erste Treffer. Der ließ im Schlussdrittel dann nicht lange auf sich warten. Nach nur 22 Sekunden ließ Fabio Artner mit dem 1:0 für die Gäste den Fansektor der Zeller hochkochen. Die Eisbären wollten gleich nachlegen und bekamen bald mit einer vierminütigen Überzahl nach hohem Stock von Philipp Krening die Riesenchance, den Rückstand auf ein Tor zusammenschmelzen zu lassen. Die Juniors-Defensive um Goalie Wolf hielt aber mit einem Mann weniger dicht.

Ausgleich glückte 33 Sekunden vor Schluss

Mit 7:26 Minuten auf der Uhr war es dann endlich so weit. Diesmal war es Zell-Legionär Frederik Widen, dessen Schuss den Weg ins Netz fand. Damit war eine superheiße Schlussphase eingeläutet, in der die Eisbären vehement auf den Ausgleich im Gesamtscore drängten und die Juniors versuchten, ihnen mit dem Anschlusstreffer den entscheidenden Dämpfer zu verpassen. Zwei Minuten vor Schluss wäre das Luca Auer auch beinahe gelungen, doch der U20-Nationalspieler vergab frei vor Goalie Zimmermann, der dann gleich für einen weiteren Angreifer das Eis verließ. Und tatsächlich gelang den Zellern 33 Sekunden vor der Schlusssirene durch den zweiten Treffer von Widen das 3:0, womit das Finale in die zehnminütige Verlängerung ging.

Artner schoss Zell in den Freudentaumel

Dort stockte den Zeller Fans auch gleich der Atem, als der Puck hinter dem geschlagenen Zimmermann Richtung Torlinie trudelte und erst im allerletzten Moment weggeschlagen werden konnte. Im 3-gegen-3 spielten die Jungbullen vorerst weiter ihre technische Überlegenheit aus, liefen dann aber in den entscheidenden Konter. Fabio Artner versenkte gleich den ersten Zeller Schuss in der Verlängerung im Netz und löste damit einen Jubelsturm im Eisbärenlager aus.

"Ein besseres Drehbuch kann es nicht geben"

"Ich hatte vor dem Spiel schon ein gutes Gefühl und habe auch vor dem letzten Drittel noch dran geglaubt, dass wir es schaffen können, wenn wir bald den ersten Treffer erzielen", betonte Zell-Geschäftsführer Patrick Schwarz überglücklich. "Vor so einer Kulisse in einem solchen Spiel den Titel zu holen − ein besseres Drehbuch kann es nicht geben", jubelte sein Kapitän Hubert Berger über den ersten Zeller Titelgewinn seit 2005. Der auch vom Gegner hoch gelobte Eisbären-Goalie Max Zimmermann sah sich trotz 31 parierter Schüsse nicht als Matchwinner. "Das war absolut eine Teamleistung. Der Titel gehört uns allen."