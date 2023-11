Eisbären gewinnen auch das zweite Zitterderby

Wie im Prestigeduell gegen die Juniors musste Zell am See auch gegen Kitzbühel einen Rückstand aufholen. Goalie Max Zimmermann glänzte schon vor dem Penaltyschießen.

Gleich zwei Gegner bringen Zell am See in der Alps Hockey League in Derbystimmung. Neben den Salzburger Duellen mit dem Red Bull Juniors haben auch die Spiele gegen Kitzbühel immer ihre eigene Brisanz. Am Mittwoch gelang den Eisbären der zweite Streich in diesen Prestigematches. Nachdem sechs Tage zuvor die Jungbullen in der Verlängerung bezwungen werden konnten, setzten sich die Zeller in Kitzbühel mit 2:1 nach Penaltyschießen durch. Bis der Sieg feststand, hieß es aber erneut lange zittern.

Denn wie schon im Heimspiel gegen die Juniors mussten die Eisbären auch in Tirol zunächst einem Rückstand hinterherlaufen. Kevin Szabad brachte Kitzbühel Mitte des zweiten Drittels per Abstauber in Führung. Zell drängte danach vehement auf den Ausgleich, der schließlich Tomi Wilenius mit einem satten Schuss ins kurze Eck gelang (44.). Danach mussten sich die Eisbären bei Max Zimmermann bedanken, dass Kitzbühel kein weiterer Treffer mehr gelang. Mehrmals rettete Zells Keeper in Eins-gegen-eins-Duellen. In den Schlusssekunden der Verlängerung brachten die Tiroler dann den Puck doch noch im Eisbärenkasten unter − die Schiedsrichter gaben den Treffer aber nicht.

Im Penaltyschießen hielt Zimmermann beide Kitzbühler Versuche, während für Zell Daniel Ban und Nick Huard eiskalt verwandelten. "Ich habe schon ein paar Derbys in anderen Ligen erlebt, aber dieses hier kann auf jeden Fall ganz oben mithalten", meinte Hurd anerkennend.

Keine Mühe hatten die Red Bull Juniors zeitgleich in Meran. Die Jungbullen feierten einen 8:1-Sieg, zu dem Kalle Myllymaa zwei Powerplaytore beisteuerte, und schoben sich auf Rang sechs vor.