Eisbulle Heinrich: "Letzter Titel ist zu lange her"

"Mister Zuverlässig" ist schon ungeduldig: Der Semifinal-Auftakt gegen die Vienna Capitals am Donnerstag ist bereits die 170. Play-off-Partie für Salzburgs Rekordmann Dominique Heinrich.

Während die Vienna Capitals erst knapp 46 Stunden vor dem Match am Donnerstag im Salzburger Volksgarten (19.45/live Puls 24) mit einem 3:2 über den KAC den Aufstieg in das Semifinale geschafft haben, scharren die Bullen in Salzburg schon länger in den Startlöchern: Nach dem 4:0-Seriensieg über Znaim hatte man nun eine Woche Pause und reichlich Zeit, um den Gegner zu studieren. "Ich habe die letzten drei Partien im TV verfolgt und es hat echt Spaß gemacht, einmal Eishockey als Fan ...