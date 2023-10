Mindestens einen Sieg braucht Salzburg noch in der Champions Hockey-League zum Aufstieg - eine Rechnung mit vielen Unbekannten.

Nach einem holprigen Start läuft es mittlerweile für Red Bull Salzburg in der heimischen ICE Liga - und so soll es jetzt auch in der Champions Hockey League weitergehen: Am heutigen Dienstag (20 Uhr, ORF tvthek) steht in Belfast das ...