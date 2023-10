Eisbulle Schneider: "Unsere 60 besten Minuten raushauen"

Trotz nur theoretischer Chance auf den Aufstieg: Red Bull Salzburg will in der Champions Hockey League gegen Pelicans Lahti eine gute Leistung zeigen.

Eigentlich wäre es ein vorgezogener Saisonhöhepunkt, so ist es fast nur noch ein Spiel ums Prestige: Wenn Red Bull Salzburg Dienstag (20.20) im Volksgarten in der Champions Hockey League die Finnen von Pelicans Lahti empfängt, dann geht es - worum eigentlich? Der Aufstieg ins Achtelfinale wäre für Salzburg rechnerisch nur möglich bei einem klaren Sieg nach 60 Minuten und wenn die Mannschaften um Rang 16 (Trinec, Biel, Tampere, Belfast) nicht punkten, was schon deswegen schwierig ist, weil Biel Tampere empfängt. "Egal wie es aussieht, wir müssen noch einmal unsere 60 besten Minuten raushauen", meinte Topscorer Peter Schneider, bei dem es derzeit in der Liga wie beim Wunschkonzert läuft: zehn Spiele, zehn Tore, null Strafminuten, besser geht es nicht. Aber auch er spürt die Strapazen der letzten Woche. "Die Reise nach Belfast steckt uns allen in den Knochen, das haben wir in Linz gemerkt und Sonntag war gleich Bozen da." Daher ging Coach David Oliver Montag mit seinem Team nicht auf das Eis, es gab nur eine taktische Besprechung.

Erst Montag hat sich auch die Schlüsselszene im Spiel Salzburg - Bozen aufgelöst: Die Südtiroler jubelten über das 3:3, der Puck war eindeutig im Tor, das wurde aber nicht gegeben. Die Lösung: Es war ein zweiter Puck im Spiel, der war im Tor. Kompliment an die Referees, die das erkannt haben.