Statistisch gesehen müssten die Favoriten das EBEL-Halbfinale erreichen.

Geht es nach der Statistik, wäre das Semifinale der Erste Bank Liga klar: Denn in den Viertelfinali steht es 3:1, und noch nie hat in dieser Phase eine Mannschaft einen 1:3-Rückstand in einen Seriensieg drehen können. Allerdings: Im Vorjahr endeten ...