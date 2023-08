Eisbullen belohnen sich nicht für starken Auftritt

Red Bull Salzburg unterlag HIFK Helsinki zum Salute-Auftakt 3:5.

Bis auf das Resultat passte aus Salzburger Sicht alles bei der Salute-Premiere in Zell am See: Es gab eine tolle Stimmung in der rundum renovierten Halle und es gab eine tolle Leistung der Salzburger, die sich beim 3:5 (2:0, 0:2, 1:3) gegen HIFK Helsinki für viel Aufwand selbst nicht belohnt haben. Immerhin 1700 Fans waren dabei − darunter erstaunlich viele finnische Anhänger in ihren roten Club-Trikots, die die nicht gerade kurze Anreise von Helsinki nach Zell am See auf sich genommen hatten. "Wir haben eine gute Chance gehabt, das Spiel zu gewinnen. Wir lagen sechs Minuten vor dem Ende 3:2 voran und dann haben sich Fehler eingeschlichen, die wir abstellen müssen", resümiert der neue Red-Bull-Coach Oliver David. Was er genau gemeint hat: "Ein paar schlechte Wechsel und wir müssen auch unsere blaue Linie besser aufräumen. Aber das sind Dinge, die man leicht korrigieren kann."

Das Spiel begann, als hätte es keine Sommerpause gegeben: Beide Teams legten mit enormer Intensität los, die Finnen waren eine Spur schneller und präziser, die Salzburger antworteten mit einigen krachenden Checks und waren erstaunlich effizient: Schon die erste Überzahl nutzte Mario Huber mit einem verdeckten Schuss, von dem sich Keeper Raape Taponen im Tor des siebenfachen finnischen Meisters überraschen ließ (13.). Weil das so gut funktioniert hatte, probierte es Huber wenig später gleich noch einmal. Und wieder zappelte die Scheibe im Netz - 2:0 nach 15 Minuten war durchaus überraschend. Zwei Strafen, die Ali Wukovits in kurzer Zeit nahm, genügten den Gästen, um das Spiel auszugleichen: Petteri Lindbohm (26.) und Iiro Pekarinnen (29.) trafen jeweils in Überzahl zum verdienten 2:2.

Im Schlussdrittel mischte sich dann auch noch Nebel in die Partie, offenbar eine Folge der hohen Außentemperaturen - und hoch blieb auch die Intensität auf dem Eis: Tyler Lewington tankte sich durch und legte für Thomas Raffl auf, der aus kurzer Distanz einschob (54.). Viele dachten an die Entscheidung, doch im Gegenzug glichen die Finnen neuerlich aus (Pakarinen 56.). Luke Martin traf zweieinhalb Minuten vor dem Ende nach Baltram-Fehlpass zum 4:3 für die Gäste, eine Sekunde vor dem Ende schob Eetu Koivistoinen die Scheibe zum Endstand ins leere Tor.