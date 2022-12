Eisbullen dominieren Tabellenführer mit 5:1

Meyer und Genoway trafen beim Heimsieg über Innsbruck doppelt. Tolvanen hielt Penalty.

Eine Woche nach dem Sieg über Bozen hat der EC Red Bull Salzburg auch den zweiten großen Titelkonkurrenten in der ICE Hockey League zu Hause bezwungen. Die Eisbullen setzten sich am Sonntag in der mit knapp 2800 Zuschauern prall gefüllten Eisarena gegen Tabellenführer Innsbruck mit 5:1 durch.

Die Salzburger wollten die knappe Overtime-Niederlage vom Freitag beim KAC schnell vergessen machen. Doch auf die Startoffensive folgte gleich die kalte Dusche. Plötzlich stand Tyler Coulter frei vor Keeper Atte Tolvanen und traf mit dem allerersten Innsbrucker Torschuss zur 1:0-Führung (4.). Salzburg dominierte weiterhin das Geschehen, blieb aber lange im Abschluss glücklos. Den Torbann brach erst Nicolai Meyer (17.). Der Salzburger Stürmer hatte allein vor Innsbruck-Goalie Tom McCollum viel zu viel Zeit, konnte sich das Eck aussuchen und schummelte den Puck mit etwas Glück am Keeper vorbei. In der Schlussminute des Startdrittels kochten dann die Emotionen erstmals so richtig über. Peter Hochkofler lieferte sich einen Faustkampf mit Jamal Watson, der beiden fünf Minuten Abkühlzeit auf der Strafbank bescherte.

Eine weitere Undiszipliniertheit von Simon Bourque nutzten die Bullen dann im Mitteldrittel zur ersten Führung. Ein Stockschlag gegen Torschütze Meyer brachte dem Innsbrucker vier Strafminuten ein. Salzburg brauchte nur 18 Sekunden, um die Überzahl auszunutzen. Chay Genoway traf mit seinem zweiten Schussversuch nach eleganter Vorlage von Meyer voll ins Schwarze (28.). Auf die erste Großchance der Tiroler fanden die Red Bulls ebenfalls prompt die perfekte Antwort. Genoway schloss eine schöne Offensivkombination mit Florian Baltram und Peter Schneider eiskalt mit seinem zweiten Matchtreffer ab (38.).

Im Schlussdrittel ließen die Salzburger bis auf einen Stangenschuss von Coulter nichts mehr anbrennen. In der vorletzten Minute erhöhten Meyer (ins leere Tor) und Baltram per Doppelschlag auf 5:1. Goalie Tolvanen konnte sich zudem noch bei einem Penalty auszeichnen. "Wir hatten gegenüber dem KAC-Match viel zu verbessern und haben eine gute Reaktion gezeigt", meinte Coach Matt McIlvane.