Das Topspiel bei den Vienna Capitals ist für Salzburg am Sonntag die nächste Standortbestimmung - und für Jean-Philippe Lamoureux eine Rückkehr mit Emotionen.

Es war eine ungewöhnliche Woche, die hinter den Eishockeyspielern von Red Bull Salzburg liegt: Am Montag ging es auf das Oktoberfest nach München, am Dienstag war frei, am Mittwoch gab es "skills training", also ein Feilen an vorhandenen Stärken. Erst ...