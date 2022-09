Eisbullen feiern in Asiago den dritten Saisonsieg

Salzburger wie Bozen und Innsbruck weiterhin ohne Punktverlust.

In der ICE Hockey League sind die Fronten nach drei Runden klar abgesteckt. Salzburg, Bozen und Innsbruck feierten am Freitag ihre jeweils dritten Saisonsiege und führen ohne Punktverlust die Tabelle an. Dahinter tummeln sich mit Respektabstand die Teams, die erst einmal gewinnen konnten. Nur die Vienna Capitals haben (mit einem Spiel weniger) noch gar nicht angeschrieben.

Die Eisbullen hatten bei ihrem 5:3-Auswärtssieg über Asiago aber hart zu kämpfen. Zwar brachte Tim Harnisch Salzburg früh in Führung, doch Asiago schlug zwei Mal zurück und legte nach dem Ausgleich von Peter Hochkofler auch noch zum 3:2 nach. Mario Huber (im Powerplay) und Benjamin Nissner drehten jedoch die Partie. Huber traf sechs Sekunden vor der Schlusssirene noch einmal ins leere Tor zum 5:3-Endstand.

"Es war ein richtig schwieriges Spiel. Asiago hat gut verteidigt und wir sind im ersten Drittel vielleicht etwas an unseren vielen Chancen verzweifelt", meinte Salzburgs Headcoach Matt McIlvane. "Asiago hat sein Momentum genutzt, aber im Schlussdrittel haben wir wieder mehr so gespielt, wie wir uns das vorstellen. Am Ende war es ein Mannschaftssieg." Schon am Sonntag (15 Uhr) geht es zu Hause gegen Graz weiter.

Asiago - RB Salzburg 3:5 (1:1, 1:1, 1:3). Tore: Saracino (14./PP), Misley (27.), Moncada (47.) bzw. Harnisch (6.), Hochkofler (31.), M. Huber (49./PP, 60./EN), Nissner (56.).