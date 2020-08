Eisbullen feilen an den "individuellen Skills"

Beim Trainingsauftakt des EC Red Bull Salzburg fehlten am Mittwoch noch einige Spieler. Goalie Lamoureux beeindruckte die Youngsters.

Hoch motiviert und voller Vorfreude auf die (hoffentlich) am 25. September startende neue Bundesliga-Saison sind am Mittwoch die Eishockeycracks des EC Red Bull Salzburg ins Mannschaftstraining gestartet. Für Coach Matt McIlvane war der offizielle Trainingsstart aber nur der nächste Schritt in einer intensiven Vorbereitungsphase.

Talente-Camp mit München

Bereits zuvor hatte er gemeinsam mit München-Coach Don Jackson das U23-Prospect-Camp in der Salzburger Eishockey-Akademie geleitet, zu dem die besten Nachwuchsspieler beider Red-Bull-Clubs eingeladen waren. Mit dabei war zudem auch Kapitän Thomas Raffl, der den Talenten als Mentor mit Rat und Tat zur Seite stand.

Kader noch nicht komplett

Zum großen Trainingsauftakt sind nun auch die Überseelegionäre Derek Joslin, Johnny Hughes und JP Lamoureux nach Salzburg zurückgekehrt. Vollzählig stand die Mannschaft dennoch nicht auf dem Eis. "Wir sind aktuell noch etwas limitiert, was unseren Kader anbelangt. Ein paar Jungs sind rekonvaleszent, die anderen beim Bundesheer. Daher haben wir uns dazu entschlossen, vor allem an den Skills der Spieler zu arbeiten. Für uns ist das nun Phase eins, in der wir sehr individuell auf die Spieler eingehen können", verrät Coach McIlvane.

Persönlichere Arbeit möglich

Dass dabei vorerst in zwei getrennten Gruppen trainiert wird, sieht auch Kapitän Raffl positiv. "Es kann in einer kleineren Gruppe mehr auf die individuellen Skills geschaut werden. Die Trainer können mit den Spielern einfach persönlicher arbeiten", betont der 34-jährige Routinier.

Lamoureux in Topform

Neben dem gestrengen Blick von Coach McIlvane stellte die Spieler auch das gute Auge von Goalie Lamoureux gleich zum Trainingsauftakt vor neue Herausforderungen. "JP ist einfach unglaublich. Wenn man allein auf ihn zufährt, pflückt er dir einfach jeden Schuss herunter. Da braucht es schon einen verdeckten Schuss, denn seine Reaktionen sind einfach blitzschnell", berichtet etwa Youngster Marcel Zitz beeindruckt.

"Wir sind zurück"

Bei allen Einschränkungen und Ungewissheiten wegen der Coronapandemie überwog beim Trainingsauftakt jedenfalls die gespannte Vorfreude auf die kommende Saison. "Das Größte für uns ist, dass wir wieder spielen dürfen", betont Coach McIlvane. "Wenn man sieht, was im März passiert ist, da schien alles weit entfernt, aber wir sind zurück auf dem Eis und sind bereit für die neue Saison."