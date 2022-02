Eisbullen fordern Bozen: Mit Vollgas ins Spitzenspiel

Red Bull Salzburg hat mit Verfolger Bozen noch eine Rechnung offen. Nach zwei Heimniederlagen will der Tabellenführer erneut zurückschlagen.

Im Februar werden in der ICE Hockey League die letzten Weichen vor den Play-offs gestellt. Während sich die Clubmanager nach personellen Verstärkungen umsehen, geht es im Kampf um die Spitzenplätze auf der Eisfläche Schlag auf Schlag - auch für den souveränen Spitzenreiter.

Ehe der EC Red Bull Salzburg am Sonntag und am Dienstag jeweils auf die Vienna Capitals trifft, gastieren die Eisbullen am Freitag (19.45 Uhr) in Bozen. Die Begegnung Erster gegen Dritter, die im kostenpflichtigen Livestream der Liga zu sehen ist, verspricht Hochspannung - und viele Härteeinlagen. Denn es ist dies nach drei intensiven, teils sehr hitzigen Grunddurchgangsduellen, die stets an das jeweilige Gästeteam gingen, das letzte Kräftemessen vor einem möglichen Wiedersehen im Play-off.

"Wir müssen und wollen auf jeden Fall mit Vollgas spielen. Und das braucht es auch gegen Bozen", sagt Salzburg-Verteidiger Kilian Zündel vor dem Spitzenspiel. Nachdem die Italiener die ersten beiden Saisonduelle im Volksgarten gewonnen hatten (3:0, 4:1), schlug Salzburg Mitte Dezember auswärts mit 3:1 zurück. Der 21-jährige Zündel scheut den vierten Vergleich mit den abgebrühten Südtiroler Routiniers, die für verbale Provokationen bekannt sind, nicht. "Diese Mannschaft ist in allen Bereichen gut aufgestellt. Wir werden darauf reagieren, aber dennoch versuchen, an der eigenen Marschroute festzuhalten."

Die Salzburger reisen am Freitag nach einem Abschlusstraining mit dem Bus nach Bozen. Nicht dabei sind weiterhin Goalie Atte Tolvanen und die Verteidiger Lukas Schreier und Alexander Pallestrang, der jedoch mit einem Comeback im Heimspiel gegen Wien am Sonntag liebäugelt. Noch näher ist der Rückkehr in den Kader Lucas Thaler, der nach seinem Abstecher zur U20-WM und einer Coronapause wieder einsatzbereit ist.