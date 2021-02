Eisbullen gaben wieder Führung aus der Hand

Salzburger fixierten 4:3-Sieg über Graz erst in der Verlängerung.

Für den EC Red Bull Salzburg ging es in den letzten Spielen des Grunddurchgangs der ICE Hockey League nicht mehr um die Platzierung. Rang vier war außer Reichweite, von unten drohte keine Gefahr mehr. Allerdings wollten die Salzburger unbedingt mit einem guten Gefühl in die nun folgende Pick Round gehen. Das gelang auch im letzten Match nur bedingt. Zwar dominierten die Red Bulls im Volksgarten gut zwei Drittel lang ihren Gegner und gingen am Ende auch als Sieger vom Eis. Doch ließen sie sich erneut im Schlussdrittel eine Führung aus der Hand nehmen und so in die Overtime zwingen. Dort nutzte Dominique Heinrich ein Powerplay zum Siegtreffer.

Den besseren Start in die Partie hatten die Grazer erwischt. Bereits nach 34 Sekunden überwand Michael Latta Salzburg-Keeper JP Lamoureux zum ersten Mal. Die Bullen schlugen vor der Pause zwei Mal durch Mario Huber zurück. Als Tim Harnisch kurz vor Ende des Mitteldrittels auf 3:1 erhöhte, schien Salzburg endgültig auf der Siegerstraße. Doch folgte im Schlussdrittel einmal mehr ein unverständlicher Leistungseinbruch.

"Irgendwie schleicht sich da bei uns immer wieder eine Unsicherheit ein. Das müssen wir so schnell wie möglich abstellen", meinte Siegtorschütze Heinrich. Coach McIlvane war ebenfalls enttäuscht vom Einbruch nach zwei Dritteln. "Plötzlich haben so viele Sachen nicht mehr funktioniert. Daran müssen wir weiter hart arbeiten." Die Meisterschaft wird erst in einer Woche fortgesetzt. Salzburg startet am Sonntag auswärts gegen Bozen in die Pick Round.

RB Salzburg - Graz 4:3 n.V. (2:1, 1:0, 0:2/1:0). Tore: M. Huber (11., 18.), Harnisch (38.), Heinrich (64./PP) bzw. Latta (1.), Kirchschläger (44.), Sointu (50.).

Quelle: SN