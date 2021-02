Eisbullen: In sechs Tagen gegen alle drei Top-Teams

Red Bull Salzburg steht ein besonderer Härtetest bevor: In nur sechs Tagen geht es gegen die drei Top-Teams der Liga.

"Ich würde auch in Runde zehn sagen, dass jedes einzelne dieser drei Spiel extrem wichtig für uns wäre, aber so knapp vor den Play-offs hat es natürlich noch einmal eine andere Bedeutung." Salzburg-Coach Matt McIlvane weiß, welche Woche ihm und seinem Team bevorsteht: Am heutigen Dienstag auswärts bei den Vienna Capitals, Freitag beim Rekordmeister KAC, am Sonntag daheim gegen Bozen - die drei Top-Teams warten in nur sechs Tagen und dann ist wohl auch die Tabelle in der Pick-Round fixiert.

