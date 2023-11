Eisbullen schlittern beim KAC in bittere 1:8-Pleite

Der EC Red Bull Salzburg geht bei Ligarückkehr in Klagenfurt unter.

Die Rückkehr in den Ligaalltag nach zweiwöchiger Pause ist dem EC Red Bull Salzburg am Sonntag gründlich missglückt. Statt die tags zuvor an Fehérvár verlorene Tabellenführung in der ICE Hockey League gleich wieder zurückzuerobern, gerieten die Salzburger beim Klassiker in Klagenfurt gegen den KAC mit 1:8 unter die Räder. Die Kärntner hatten ihre Formstärke bereits am Freitag mit einem 7:1-Erfolg in Ungarn unter Beweis gestellt. Die Red Bulls rutschten durch die Niederlage in der Tabelle auf Rang drei ab. Neuer Spitzenreiter sind (punktgleich mit Salzburg und Fehérvár) die Black Wings Linz durch einen 4:1-Heimsieg über die Vienna Capitals.

Eigentlich hätte die lange Pause den Salzburgern guttun sollen − vor allem nach der Krankheitswelle, die zeitweise bis zu elf Spieler ausfallen lassen hatte. Doch trotz des wieder kompletten Kaders gelang in Klagenfurt von Beginn an wenig. Bei den ersten Gegentreffern halfen die Salzburger unfreiwillig mit. Erst ließ sich Ryan Murphy den Puck abluchsen und konnte den davoneilenden Nick Petersen auch mit unfairen Mitteln nicht am erfolgreichen Abschluss hindern (5.). Marcel Witting fuhr nach Scheibenverlust von Chay Genoway ebenfalls allein auf Keeper David Kickert zu und schloss eiskalt ab (17.). Beim 3:0 durch einen Schuss von Thomas Vallant wurde der Puck noch unhaltbar von einem Verteidiger abgefälscht (19.).

Anfang des zweiten Drittels entlud sich der Salzburger Frust an KAC-Stürmer Lukas Haudum. Erst verwickelte Adam Payerl ihn in einen Faustkampf. Nachdem die Schiedsrichter die beiden getrennt hatten, verpasste ihm auch noch Tyler Lewington einen Schlag. Die drei Minuten in (teils doppelter) Unterzahl überstanden die Red Bulls unbeschadet und nützten wenig später selbst eine 5:3-Überzahl zum 1:3 durch Ryan Murphy (31.).

Die Hoffnung auf die Wende währte aber nicht lange. Jan Mursak (35.) und Matthew Fraser (46.) erhöhten auf 5:1 für den KAC. Drei Treffer binnen nicht einmal einer Minute (53./54.) besiegelten die bittere 1:8-Pleite für Salzburg.

"Wir haben nicht unseren Standard aufs Eis gebracht. Das war weit unter den Erwartungen an uns selbst", meinte Head Coach David Oliver nach dem Match. "Wir haben kaum Zweikämpfe gewonnen, haben nicht gut verteidigt und waren nicht in der Lage, vors Tor zu kommen. Wir haben einfach nicht unseren Job gemacht." Am Mittwoch muss sein Team auswärts gegen die Vienna Capitals auf jeden Fall ein anderes Gesicht zeigen, um eine Chance auf Punkte zu haben.