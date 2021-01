Eisbullen können es auch gegen die Capitals

Der EC Red Bull Salzburg feierte endlich seinen ersten Saisonsieg über den Wiener Rivalen.

Erst im vierten Anlauf ist dem EC Red Bull Salzburg der erste Saisonerfolg über die Vienna Capitals geglückt. Nachdem die ersten drei Duelle in der ICE Hockey League allesamt mit einem 4:1-Sieg der Wiener geendet hatten, setzten sich am Sonntag die Salzburger auf fremdem Eis mit 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) durch. In der Tabelle verkürzten die Eisbullen damit den Rückstand auf die viertplatzierten Caps auf drei Punkte, wobei die bereits zuvor fix für die Pick Round qualifizierten Wiener zwei Spiele mehr absolviert haben.

Die Salzburger benötigten ein wenig Zeit, um richtig in die Partie zu kommen. Dank Neuzugang Austin Ortega, der kurz vor Ende des Startdrittels einen schönen Alleingang mit einem Treffer krönte, gingen sie dennoch mit einer 1:0-Führung in die erste Pause. Filip Varejcka, der nach mehr als drei Monaten sein Comeback gab, erhöhte mit seinem zweiten Saisontreffer auf 2:0 (26.). Gegen Ende des Drittels drängten die Salzburger vehement auf den dritten Treffer, kassierten aber stattdessen kurz vor der Pausensirene den Anschlusstreffer.

Zu Beginn des Schlussabschnitts nutzten die Capitals einen Scheibenverlust im Aufbauspiel der Salzburger eiskalt zum Ausgleich. Die Eisbullen ließen sich dadurch aber nicht aus dem Konzept bringen und fixierten in den Schlussminuten noch den verdienten Sieg. Erst staubte Ortega nach einem Schuss von David McIntyre ab (die Referees konnten im Videoreview keine Behinderung von Caps-Goalie Starkbaum erkennen). 42 Sekunden vor Schluss traf McIntyre ins leere Tor.

"Wir haben uns heute gut an unseren Gameplan gehalten und sind als Mannschaft aufgetreten. Mit einem starken dritten Drittel haben wir den Sieg schließlich fixieren können", erklärte Doppeltorschütze Ortega. "Dass wir jetzt auch die Caps erstmals geschlagen haben, ist schon ein gutes Gefühl." Viel Zeit, um neue Kräfte zu schöpfen, haben die Salzburger allerdings nicht. Bereits am Dienstag (19.15 Uhr) ist Schlusslicht Linz im Volksgarten zu Gast, 24 Stunden später kommen die Innsbrucker Haie.

Quelle: SN