Eisbullen konnten sich Reise nach Bozen sparen

Südtiroler mussten Match nach Coronafällen absagen − Pallestrang gegen Capitals vor Comeback.

Die Eishockeyspieler des EC Red Bull Salzburg gehen am Sonntag relativ ausgeruht in den Klassiker gegen die Vienna Capitals. Denn im Gegensatz zu den Wienern mussten die Bullen am Freitag in der ICE Hockey League kein Spiel bestreiten.

Dass sie zur Sicherheit nicht schon am Vortag nach Bozen gereist waren, erwies sich als die richtige Entscheidung. Denn kurz vor der geplanten Abfahrt am Freitagnachmittag erreichte die Salzburger die Nachricht, dass das Match in Südtirol "aufgrund medizinischer Vorsichtsmaßnahmen" verschoben werden muss. Bei den Boznern soll das Coronavirus sowohl den Trainerstab als auch den Spielerkader getroffen haben. Ihr Match am Sonntag gegen Laibach wurde ebenfalls bereits abgesagt und auf unbestimmte Zeit verschoben.

Während also die Vienna Capitals am Freitagabend gegen den Tabellennachbarn Innsbruck kämpften, genossen die Salzburger einen zusätzlichen freien Tag, wobei sie sich auch den Reisestress sparten. Am Samstag können sich die Eisbullen nun mit frischen Beinen auf das Heimspiel am Sonntag (16.30 Uhr) gegen den Langzeitrivalen aus Wien vorbereiten.

Im Vergleich zum Dienstagsmatch gegen Znaim hat Coach Matt McIlvane wieder mehr Optionen. Lucas Thaler steht nach seinem geglückten Comeback in der Alps Hockey League bereit. Zudem könnte Alexander Pallestrang ins Team zurückkehren. Atte Tolvanen dürfte hingegen erst kommende Woche sein Comeback feiern. Ihren Fans wollen die Salzburger jedenfalls mehr bieten als im bislang einzigen Saisonduell mit den Capitals. Ende Oktober setzten sich die Bullen nach 65 torlosen Minuten erst im Penaltyschießen durch.