Eisbullen krönen perfekte Serie mit 6:1-Sieg

Salzburg gewann auch das vierte Play-off-Match gegen Fehérvár und zog ins Halbfinale ein.

Vier Spiele, vier Siege − das klingt nach einer klaren Angelegenheit. So einfach, wie der 4:0-Endstand in der Best-of-7-Serie suggeriert, war es für den EC Red Bull Salzburg jedoch nicht, Fehérvár im Viertelfinal-Duell der ICE Hockey League zu bezwingen. Auch beim finalen 6:1-Sieg am Dienstag in Ungarn mussten die Red Bulls (wie schon in den zwei Spielen davor) zunächst einen 0:1-Rückstand wegstecken.

Denn Fehérvár erwischte einmal mehr den besseren Start und Janos Hari nützte das erste Powerplay des Abends gleich zur Führung (4.). "Wir wussten, dass sie in ihrer eigenen Halle mit Vollgas rauskommen würden. Aber wir haben geduldig dagegengehalten" erklärt Peter Schneider, der selbst die Wende mit einem Doppelpack im Mitteldrittel einleitete und 26 Sekunden nach Start des Schlussdrittel auch noch auf 3:1 erhöhte. Mit Goalie Atte Tolvanen als erneut sicherem Rückhalt legten Mario Huber (45.) und Dennis Robertson (50.) nach. Peter Schneider sorgte in Überzahl mit seinem vierten Tor den Endstand.

"Das Spiel war knapper, als das Ergebnis aussagt. Und auch die Serie war extrem eng. Fehérvár hat uns in allen Bereichen herausgefordert. Wenn wir ihn brauchten, war unser Goalie fantastisch, und wir haben als Team stark verteidigt", war Salzburg-Coach Matt McIlvane mit der Leistung zufrieden.

Vierfachtorschütze Schneider verteilte noch mehr Lob: "Es war eine geile Mannschaftsleistung von allen. Ob Atte im Tor, die Jungen oder, wie Peter Hochkofler in Unterzahl die Schüsse geblockt hat."

Salzburg ist damit als erste Mannschaft ins Halbfinale aufgestiegen. Bozen gelang in seiner Serie mit einem 5:1-Auswärtssieg über Linz der Ausgleich. Der KAC erhöhte im Kärntner Derby auf 3:1.

Fehérvár − RB Salzburg 1:6 (1:0, 0:2, 0:4). Tore: Hari (4./PP) bzw. Schneider (34., 37./PP, 41., 52./PP), M. Huber (45.), Robertson (50.). Endstand in der Best-of-7-Serie: 0:4.

KAC - VSV 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) 3:1, Vienna - Innsbruck 1:2 n.V. (0:0, 0:1, 1:0; 0:1) 2:2, Linz - Bozen 1:5 (0:1, 0:3, 1:0) 2:2.