Eisbullen: McIlvane verteidigt Test

2:7 (0:4, 2:0, 0:3) gegen Augsburg - das letzte Testspiel der Salzburger vor der Champions Hockey League am Donnerstag daheim gegen Stavanger Oilers ging gehörig daneben. Nicht ganz überraschend, hat man doch gleich acht Stammspieler von Chay Genoway bis Peter Schneider geschont. Welchen Sinn macht dann so ein Testspiel? "Es kommt immer darauf an, was der Sinn eines Testspiels ist. Wir wollten den jungen Spielern, die auch bei der U20-WM waren, noch einmal Eiszeit geben, weil sie sonst nur ein ...