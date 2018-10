Eisbullen: Mit breiter Brust zu Europas bester Adresse

Eishockey-Champions-League: Salzburg will beim Kultclub SC Bern nicht nur den Aufstieg schaffen, sondern auch Rang eins erobern.

Mit viel Gepäck und breiter Brust geht Österreichs Eishockey-Meister Red Bull Salzburg nun auf Tour und gleich aufs Ganze: "Wir fahren nach Bern, um zu gewinnen. Wir wollen nicht nur aufsteigen, wir wollen Rang eins holen und uns eine gute Ausgangsposition für das Achtelfinale schaffen", sagte Alex Rauchenwald nach dem mühsamen 5:4-Heimsieg gegen die Grazer 99ers.

So viel demonstrativ zur Schau gestelltes Selbstvertrauen verblüfft nach einem durchwachsenen Saisonstart in der Liga - doch scheinen die internationale Bühne und der heimische Liga-Alltag für die Salzburger zwei unterschiedliche Welten zu sein. Anfang September feierte man gegen den schwedischen Meister Växjö Lakers einen überraschenden 4:3-Heimsieg - nach der wohl stärksten Leistung in der ganzen Saison. Dieser Sieg versetzt Salzburg in eine ebenso gute wie trügerische Ausgangsposition: Angesichts von drei Punkten Vorsprung auf Växjö fehlt ein einziger Punkt aus den beiden Partien gegen den SC Bern am heutigen Mittwoch (19.45/live in ORF Sport +) und beim Rückspiel am kommenden Mittwoch im Volksgarten - doch bei Punktgleichheit wären die Schweden dank der besseren Tordifferenz im direkten Vergleich weiter.

"Wir wollen unbedingt in diese K.-o.-Phase", meinte auch Trainer Greg Poss, der im Gegenzug weiß, dass dies von ihm und seiner Truppe auch verlangt wird. Salzburg fehlen weiterhin die Langzeitverletzten Matthias Trattnig, Raphael Herburger und Alex Cijan, der angeschlagene Brant Harris fuhr zumindest mit.

Der Schweizer Kultclub, der in der letzten Spielsaison zum 17. Mal en suite Zuschauerkrösus in Europa mit einem Schnitt von 16.371 Zusehern pro Partie war, hat seinerseits eine aufregende Woche hinter sich. Zunächst begrüßte man als Gastgeber der Global Series das NHL-Team der New Jersey Devils zu einem Test, den man erst in Verlängerung 2:3 verloren hat, dann gewann man am Wochenende gegen Ambrì-Piotta (mit Österreichs Teamspieler Fabio Hofer) 6:1 und gegen Lausanne mit 2:0. In der Schweizer Liga liegt man hinter Sensationsteam EHC Biel (mit dem Ex-Salzburger Robbie Earl) auf Rang zwei.

Dass man gegen Bern nicht chancenlos ist, sah man beim Salute-Turnier, da gewann Bern 2:1 - und Salzburgs Keeper Steve Michalek bot eine überragende Partie. Vielleicht ist das der Grund, warum der US-Amerikaner auch heute im Kasten steht.