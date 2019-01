Eisbullen rechtzeitig zurück in der Siegspur

Zwei Tage vor dem Champions-League-Match in München schöpfte Red Bull Salzburg mit einem 4:2-Erfolg über Bozen Selbstvertrauen.

Rechtzeitig vor dem Duell mit Red Bull München im Halbfinale der Champions Hockey League (CHL) haben die Salzburger Eisbullen ein wichtiges Erfolgserlebnis gefeiert. Die Truppe von Coach Greg Poss setzte sich am Sonntagabend in Bozen mit 4:2 (2:1, 2:1, 0:0) durch und verdrängte damit die Südtiroler von Platz vier der Eishockey-Bundesliga. Der Titelverteidiger scheint den Salzburgern einfach zu liegen. Seit dem Aufstieg im CHL-Duell gegen Kärpät Oulu am 11. Dezember haben die Bullen all ihre Spiele in der heimischen Meisterschaft verloren. Nur in den beiden Partien gegen Bozen konnten sie sich jeweils mit 4:2 durchsetzen.

Anzeige

So auch am Sonntag bei der Generalprobe für den CHL-Halbfinal-auftakt zwei Tage später in München. Dabei hatte man in der Eiswelle Bozen einen denkbar schlechten Start hingelegt. Schon nach 45 Sekunden musste Goalie Lukas Herzog den ersten Schuss passieren lassen. "Nach dem frühen Gegentor haben wir uns nicht aus der Bahn werfen lassen, haben weitergespielt und auch die nötigen Tore geschossen", zeigte sich Coach Poss über die starke Reaktion seiner Mannschaft erleichtert.

Zwar vergab Bobby Raymond die erste Riesenchance auf den Ausgleich (5.), doch knapp sieben Minuten später klingelt es dann zum 1:1. Brent Regner traf im Powerplay nach Assist von John Hughes. Es sollte nicht der letzte Torvorlage des Kanadiers bleiben, der am Matchtag seinen 31. Geburtstag feierte. Nur weitere drei Minuten später hatte er beim Führungstreffer von Ryan Duncan ebenfalls seinen Schläger entscheidend im Spiel.

Ins Mitteldrittel startete wiederum Bozen besser. Keine zweieinhalb Minuten nach Wiederbeginn glückte den Hausherren der Ausgleich durch einen abgefälschten Schuss. Die Antwort der Salzburger ließ aber nicht lange auf sich warten. Martin Stajnoch zimmerte den Puck an Freund und Feind vorbei zur 3:2-Führung ins Netz. Kurz vor Ende des Drittels zeigte sich dann John Hughes noch einmal in Geberlaune. Mit seinem dritten Assist bereitete er den letzten Treffer der Partie vor. Thomas Raffl vollendete zum 4:2-Endstand.

Warum man nach drei Niederlagen in Folge endlich wieder als Sieger vom Eis ging, konnte selbst Salzburgs Trainer nicht so genau erklären. "Wir haben nicht viel anders gemacht als in den letzten Spielen, haben aber einfach mehr Tore gemacht. Die Chancenverwertung war heute besser, denn auch in den letzten Spielen hatten wir immer mehr Schüsse als der Gegner und hätten die Spiele gewinnen können", meint Poss.

Die Rückreise nach Salzburg sparte sich das Team. Nach einer Nacht in Bozen reist man direkt zur Vorbereitung nach München. Die Bayern gehen übrigens auch mit einem Erfolgserlebnis ins Dienstags-Duell mit Salzburg. Red Bull München gewann am Sonntag in Straubing mit 3:1.