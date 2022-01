Eisbullen reisen frisch ausgeruht zu verärgerten Villachern

EC Red Bull Salzburg hat die spielfreien Tage nach dem 3:0-Heimsieg über den KAC genützt. Ali Wukovits feiert beim ersten Auswärtsspiel der Saison gegen den VSV sein Comeback.

Der Spielplan in der ICE Hockey League ist auch heuer wieder fast unmenschlich. Drei Matches in der Woche sind für die Teams eigentlich die Norm, durch coronabedingte Verschiebungen können es aber auch durchaus mehr sein. Entsprechend froh war Salzburg-Trainer Matt McIlvane über die vier freien Tage für sein Team nach dem Heimsieg am Sonntag über den KAC. "Es ist Zeit für eine Pause geworden. Der Spielplan wird dann ohnehin wieder vollgepackt sein. Da wird es schwer, sich auszuruhen", betont der Coach.

Mehr als einen trainingsfreien Tag konnte er seinen Spielern aber dennoch nicht gönnen. "Wenn wir gerade einmal kein Spiel haben, müssen wir die Zeit einfach nutzen, um gut zu trainieren und unsere Körper in der Kraftkammer wieder aufzubauen", weiß auch Peter Schneider, der mit 23 Treffern aktuell zweitbester Torschütze der gesamten Liga ist. Ähnlich sieht es auch Goalie JP Lamoureux, der am Sonntag nach langer Verletzungspause erstmals in dieser Saison ohne Gegentreffer geblieben ist. "Zu dieser Zeit im Jahr muss man jede Pause nützen. Denn sobald die Play-offs losgehen, gibt es kein Zurück mehr", erläutert der 37-jährige Amerikaner.

So gehen die Salzburger am Freitag (19.30 Uhr/live auf Puls 24) frisch gestärkt ins erste Auswärtsmatch der Saison gegen den VSV. Außerdem haben die Eisbullen auch psychologisch einen leichten Vorteil. Denn während sie am Sonntag einen 3:0-Sieg über den KAC feiern konnten, kassierten die Villacher am Dienstag beim großen Kärntner Rivalen eine bittere 0:6-Abfuhr. Zudem konnten die Salzburger die ersten beiden Saisonduelle (vor eigenem Publikum) jeweils für sich entscheiden.

Red-Bull-Stürmer Benjamin Nissner erwartet sich dennoch ein schwieriges Spiel. "Es war in den letzten Jahren immer schwer, in Villach zu bestehen", erinnert sich der 24-jährige Stürmer. "Hinzu kommt, dass sie nach der jüngsten 0:6-Niederlage beim KAC verärgert sein werden und nun umso mehr auf Wiedergutmachung aus sind. Wir wollen aber dennoch versuchen, ihnen unser Spiel aufzuzwingen."

Positiv ist, dass Ali Wukovits endlich wieder ins Salzburger Team zurückkehrt. Der Sommerneuzugang hat sein letztes Ligaspiel am 2. Jänner bestritten, soll nach seinem coronabedingten Ausfall aber wieder hundertprozentig fit sein. Ein Fragezeichen steht hingegen noch hinter dem Comeback von Ty Loney.