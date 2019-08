Zwar war Salzburg beim eigenen Salute-Turnier kein Erfolgserlebnis beschert, doch nach Phase eins der Vorbereitung überwiegen bei den Salzburgern derzeit trotzdem die positiven Einsichten. Kommt noch ein Center?

Warten auf den ersten Sieg und doch Vorfreude auf den Saisonstart am 13. September: Für Red Bull Salzburg brachte Phase eins der Vorbereitung auch am Samstag in Kitzbühel kein Erfolgserlebnis, gegen das finnische Klasseteam HIFK Helsinki - das von allen ...