Eisbullen gewannen Schlacht, die zusammenschweißt

Die Salzburger Eisbullen feierten einen hart erkämpften 4:3-Heimsieg gegen den VSV. Im Schlussdrittel ging es hoch her, es flogen auch die Fäuste.

Der EC Red Bull Salzburg ist am Freitag mit einem 4:3-Heimerfolg über den VSV in der ICE Hockey League auf die Siegerstraße zurückgekehrt. "Es war eine Schlacht. Aber so ein Spiel kann ein Team zusammenschweißen", meinte Coach Oliver David erleichtert.

An den Vorsatz, möglichst keine unnötigen Strafen zu nehmen, hielten sich die Salzburger zunächst brav. Stattdessen besetzte der VSV nach nicht einmal zwei Minuten zum ersten Mal die Strafbank. Zwar konnten die Red Bulls die Überzahl nicht zur Führung nutzen, aber auch danach setzten sie sich im Drittel der Gäste fest und nahmen den Kasten von JP Lamoureux kräftig unter Beschuss. Erst kurz vor der ersten Pause belohnten sich die Bullen für ihre starke personelle Präsenz vorm Tor und das unermüdliche Nachsetzen. Troy Bourke bugsierte den Puck zum 1:0 über die Linie.

Ihre erste Strafzeit ließ die Salzburger in Unterzahl ins zweite Drittel starten. Doch kaum wieder komplett, fischte Atte Tolvanen erst einen Unhaltbaren heraus, war Sekunden später aber gegen eine ins Tor trudelnde Scheibe chancenlos. Die Red Bulls dominierten auch danach das Spiel, während Villach im Konter brandgefährlich blieb, dabei in Unterzahl sogar einen Penalty herausholte, aber damit am erneut starken Tolvanen scheiterte.

Im Schlussdrittel herrschte wieder mehr Betrieb auf der Strafbank, auch weil Thomas Raffl einen Faustkampf mit Arturs Kulda bestritt (und gewann). Florian Baltrams Powerplaytreffer (45.) konnte Villach noch prompt kontern. Ryan Murphy in doppelter Überzahl (52.) und Chay Genoway (55.) stellten die Weichen dann endgültig auf Sieg. Ex-Bulle Alexander Rauchenwald konnte in der Schlussminute nur mehr verkürzen. "Den Sieg haben wir uns mit harter Arbeit verdient", befand Torschütze Florian Baltram.

Red Bull Salzburg − VSV 4:3 (1:0, 0:1, 3:2). Tore: Bourke (19.), Baltram (45./PP), Murphy (52./PP2), Genoway (55.) bzw. Tomazevic (23.), Hancock (47./PP), Rauchenwald (60.). Eisarena. 1981 Zuschauer.