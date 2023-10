Eisbullen wollen mit Sieg in Linz ihren Frust abbauen

Kapitän Raffl rüttelte Team nach bitterer Niederlage in Belfast mit Kabinen-Ansprache wach. Black Wings haben den zweitbesten Schützen.

Mit der in den Schlusssekunden der Verlängerung fixierten 0:1-Niederlage in Belfast ist Salzburgs Hoffnung auf den neuerlichen Einzug ins Achtelfinale der Champions Hockey League wohl endgültig geplatzt. Entsprechend gedrückt war auch die Stimmung in der Kabine. "Nach dem Spiel war jeder sehr frustriert und am Boden. Dann hat aber der Kapitän gesprochen", berichtet Stürmer Luca Auer. Der Tenor der Ansprache von Thomas Raffl war: Es muss trotzdem weitergehen und aus dem verlorenen Spiel gibt es viel zu lernen.

Weiter geht es für den EC Red Bull Salzburg schon am Freitag (19.15 Uhr) in Linz. Dort wollen die Bullen ihre Siegesserie in der heimischen ICE Hockey League fortsetzen und zurück an die Tabellenspitze stürmen. "Wir erwarten uns ein hartes Duell, da die Linzer zuletzt sehr gut gespielt und auch sehr viel gewonnen haben", erklärt Toptalent Auer, der vor allem einen Gegenspieler im Auge hat. "Brian Lebler kennen wir hier ganz gut, weil er vor einem Jahr in den Play-offs für uns gespielt hat." Noch gefährlicher ist allerdings Graham Knott. Der Kanadier ist mit neun Treffern aktuell die Nummer zwei der Liga.