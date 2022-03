Eisbullen sind im Play-off weiterhin nicht zu stoppen

Mit acht Siegen in Folge ist Red Bull Salzburg ins Finale der ICE Hockey League eingezogen. Auch Fehérvár ist fix in der Champions League.

Blickt man allein auf die Bilanz, scheint für den EC Red Bull Salzburg das Play-off in der ICE Hockey League heuer regelrecht ein Spaziergang zu sein. Im Viertelfinale waren die Eisbullen bereits mit 4:0 über Znaim hinweggefegt. In der Halbfinalserie gegen die Vienna Capitals fixierten sie am Mittwoch mit einem 5:1-Auswärtssieg den zweiten "Sweep" in Folge und zogen damit zum ersten Mal seit 2018 wieder ins Ligafinale ein. Auf wen die Bullen dort treffen, steht frühestens am Freitag (19.45 Uhr/live Puls 24) fest. Die besten Karten hat Fehérvár, dem nach seinem 5:4-Heimsieg nach Verlängerung in der Best-of-7-Serie gegen den VSV nur mehr ein Erfolg zum erstmaligen Einzug ins Finale fehlt.

Doch egal auf wen die Salzburger auch im Duell um die Ligakrone treffen, nach dem souveränen Gewinn des Grunddurchgangs und der bislang makellosen Leistung im Play-off gehen die Eisbullen auf jeden Fall als Favorit ins Finale.

Allerdings bemühten sich die Salzburger nach dem hart erkämpften, aber letztlich souveränen 5:1-Erfolg über die Caps zu betonen, dass der 4:0-Sieg in der Serie doch ein wenig über die wahren Kräfteverhältnisse im Halbfinalduell hinwegtäuscht. "Die Serie war enger, als es die Spiele und die Ergebnisse vielleicht erscheinen lassen", meinte etwa Red-Bull-Coach Matt McIlvane. "Die Capitals haben uns wirklich gepusht. Trotz aller Umstände, die in den letzten Wochen gegen sie gelaufen sind, wie Krankheit und Verletzungen. Aber wir sind bereit für die nächste Herausforderung."

Der Titel ist jedenfalls das große Ziel. Immerhin warten die Salzburger nun bereits seit 2016 auf den neuerlichen Gewinn der Meisterschaft. "Wir sind eine richtig hungrige Mannschaft. Es ist ein Zeiterl her, dass wir gewonnen haben. Wir wollen den Titel nun unbedingt holen", erklärt auch Dominique Heinrich. Der Finalgegner spielt für ihn dabei nur eine untergeordnete Rolle. "Egal wer sich in den Weg stellt, es kommt am Ende auf uns an und wir werden das dieses Jahr machen", ist der Red-Bull-Verteidiger überzeugt.

Sollte sich Fehérvár in seinem Halbfinale durchsetzen, wäre Salzburg zumindest schon einmal der neunte österreichische Meistertitel sicher. Den Ungarn hat der Finaleinzug der Eisbullen seinerseits bereits die erstmalige Teilnahme an der Champions Hockey League gesichert.