Eisbullen starten in die Champions League

Coach Matt McIlvane und US-Boy T. J. Brennan feiern gegen Frisk Asker ihre CHL-Premiere. Akademie holt dreifachen Stanley-Cup-Gewinner.

Mit einem 4:2-Sieg beim tschechischen Zweitligisten HC Kolín hat sich der EC Red Bull Salzburg am Sonntag für die Champions Hockey League (CHL) warmgeschossen. Allerdings musste Coach Matt McIlvane im letzten Test vor dem CHL-Start eine verjüngte Truppe aufs Eis schicken, fehlten ihm doch gleich neun Nationalspieler. Diese sind mittlerweile alle von ihren Länderspieleinsätzen zurückgekehrt, Dominique Heinrich allerdings mit einer Oberkörperverletzung. Deshalb saß der Kapitän am Donnerstag auch nicht im Flieger nach Norwegen, wo die Salzburger am Freitag (18 Uhr) gegen Frisk Asker in die Saison starten.

"In unseren Testspielen haben wir schon ein gutes Gespür für internationales Eishockey bekommen. Wir sind bereit für die Champions League", betont McIlvane, der erstmals als Chefcoach in der Königsklasse steht. "Glücklicherweise hatte ich in München schon die Chance, Erfahrungen in der CHL als Assistant Coach zu machen." So zog er 2019 (nach einem Halbfinalerfolg über Salzburg) mit den Bayern sogar ins Finale ein, in dem sich letztlich aber Frölunda Göteborg mit 3:1 durchsetzte.

Erfahrung mit dem Auftaktgegner hat Neuzugang Peter Schneider nach Salzburg mitgebracht. "Gegen Frisk Asker habe ich schon zwei Mal gespielt. Sie arbeiten sehr hart und spielen auch defensiv sehr strukturiert", berichtet der Nationalspieler. Sein Debüt in der Königsklasse feiert T. J. Brennan, der im Sommer vom HC Thurgau gekommen ist. "Für mich ist vieles neu, aber das kann auch ein Vorteil sein, weil ich mich auf alles einstellen muss und vorerst voll auf mein Spiel und das der Mannschaft konzentrieren kann", meint der 32-jährige Verteidiger, der in der Vorbereitung bereits mit fünf Toren geglänzt hat.

Frische Kräfte wurden auch für die Salzburger Akademie geholt. Der Finne Ilkka Pakarinen, zuletzt in der 2. deutschen Liga als Assistant und Development Coach tätig, wird neuer Headcoach des U18-Teams. Als Assistant Coach steht ihm der Amerikaner Brian Rafalski zur Seite, der als aktiver Spieler drei Mal den Stanley Cup gewonnen hat. Um die Torhüter der Juniors und der U18 kümmert sich fortan der Schwede Magnus Helin. Lukas Schluderbacher, in der Saison 2019/20 noch selbst als Torhüter aktiv, wird sich der Goalies der weiteren Akademieteams annehmen.