Eisbullen starten mit Heimsieg ins Play-off

Peter Schneider und Co. eröffnen mit einem überzeugenden 3:1 gegen Znaim die Viertelfinal-Serie.

Die Zeit des Vorgeplänkels ist in der ICE Hockey League endlich vorbei. Am Mittwoch starteten die besten acht Teams in die heiße Play-off-Phase. Als großer Gejagter gilt dabei der EC Red Bull Salzburg, der den Grunddurchgang klar dominiert hat. Zum Auftakt der Viertelfinalserie gegen Znaim durfte auch die Eisarena im Volksgarten wieder ohne Corona-Einschränkungen befüllt werden. 1733 Fans folgten dem Ruf und wurden mit einem 3:1-Heimsieg belohnt.

Die Salzburger zeigten sich von Beginn an von der Stimmung auf den Rängen beflügelt, kassierten so aber auch früh die erste Strafe. Doch auch in Unterzahl blieben die Eisbullen die gefährlichere Mannschaft. Der erste Treffer fiel dann nach sechs Minuten. Jan-Mikael Järvinen setzte sich in einem Gestocher vor dem Znaimer Kasten entscheidend durch. Nur fünf Minuten später legte Peter Schneider spektakulär nach. Der vor der Partie für seine herausragende Leistung im Grunddurchgang mit der Ron-Kennedy-Trophy ausgezeichnete Stürmer, zog nach einem gewonnenen Bully blitzschnell ab und ließ Pavel Kantor im Gästetor keine Chance.

Doch auch die Tschechen fanden langsam immer besser ins Spiel und waren Anfang des zweiten Drittels dem Ausgleich teils sogar näher als Salzburg der 2:0-Führung. Allerdings zeigten sich die Bullen vor allem in Unterzahl hochkonzentriert und übernahmen langsam wieder die Kontrolle übers Spiel.

Dennoch gelang den Gästen zu Beginn des Schlussdrittels der Anschlusstreffer. Tomas Svoboda bezwang JP Lamoureux mit einem trockenen Schuss ins Kreuzeck (44.). Znaims Versuch einer Schlussoffensive endete mit einer späten Zeitstrafe. Zwar nahmen die Tschechen trotzdem bei der ersten Gelegenheit den Goalie vom Eis. Thomas Raffl traf aber ohne Mühe in den verwaisten Kasten.

"Wir haben sehr gut umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben", freute sich Torschütze Schneider. "Die Energie, die wir heute gezeigt haben, wollen wir beibehalten."

Die Red Bull Juniors haben hingegen den Start ins Pre-Play-off der Alps Hockey League verpatzt. Die Salzburger verloren am Dienstag gegen Zell am See mit 5:6.

Viertelfinale, 1. Spiel: Salzburg − Znaim 3:1 (2:0, 0:0, 1:1). Tore: Järvinen (7.), Schneider (12.), Raffl (60./PP/EN); Svoboda (44.). Weiters: Vienna − KAC 1:2 n.V. (0:0, 0:1, 1:0; 0:1); VSV − Laibach 4:6 (1:2, 1:3, 2:1), Fehérvár − Pustertal 8:1 (5:0, 1:0, 2:1).